Mercato OM : Tudor prêt à rendre un énorme service à Longoria en repêchant un flop?

Sous contrat avec la Lazio, Igor Tudor a déjà posé ses yeux sur certains joueurs de l’OM qu’il a bien connu. Il pourrait rendre un gros service à la direction marseillais en récupérant un gros flop !

Considéré comme un flop à l‘Olympique de Marseille, Pol Lirola évolue maintenant à Frosinone en Serie A. Le latéral droit a du temps de jeu mais ne stats pas comme il a pu le faire lors de ses premiers mois à l’OM. En prêt, il devrait donc revenir à Marseille à l’été prochain. En Italie, on parle déjà d’un intérêt d’un club pour l’Espagnol ! En effet, la Lazio chercherait un piston droit et apprécierait son profil. Sur le banc du club romain se trouve un ancien marseillais : Igor Tudor. Il rendrait un énorme service à l’OM qui tente depuis plusieurs mercato maintenant de se séparer de Pol Lirola.

👀🗞️ #Lazio are looking to pick up a new right wing-back and have started following #Marseille loanee Pol #Lirola who has shown positive signs whilst at #Frosinone this term. MORE DETAILS ON THIS TRANSFER RUMOUR ⬇️https://t.co/80vdugf11u — The Laziali (@The_Laziali) May 4, 2024

L’OM veut Luiz Alberto

L’OM serait très intéressé par Luis Alberto dont le contrat se termine en juin 2027. Cependant, le joueur a envie de quitter la Lazio dès cet été. Le milieu offensif Luis Alberto fait donc le forcing pour quitter la Lazio de Rome. Le problème : il est sous contrat jusqu’en 2027 et son président Claudio Lotito n’a évidemment pas l’intention de le libérer de son contrat. Le nom du milieu de terrain a été évoqué du côté de l’OM.

🚨BREAKING : L’OM serait intéressé par un transfert libre de Luis Alberto cet été ! @Laziosiamonoi pic.twitter.com/IpvXIBp5Is — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 30, 2024

« Il veut probablement partir gratuitement. Mais non, il a un contrat de quatre ans, il est membre du club. Nous ne jetons pas d’argent par la fenêtre. Les règles sont les règles, tant civiles que pénales, et elles doivent être respectées. Il a demandé un renouvellement l’été dernier, il est le deuxième joueur le mieux payé de la Lazio, il demande autre chose, il ne se présente pas au camp d’entraînement, comme vous vous en souviendrez tous. Et maintenant qu’il part, il déclare cette chose, d’un coup, et sans rien dire au club. S’il veut partir, il doit trouver l’équipe qui l’achètera. »

🔵🇪🇸 Lazio president Lotito: “Luis Alberto wants to leave as free agent and terminate the contract but he recently signed a new four year deal”. “I’m not crazy, if he wants to leave Lazio he has to bring a proposal to sign him. We’re not wasting our money”. pic.twitter.com/yk2ib44K6X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2024

J’ai déjà demandé la résiliation du contrat

Un jour avant la déclaration de son président, le meneur de jeu de la Lazio avait donné cette déclaration choc à DAZN : « Je quitte la Lazio à la fin de la saison. C’est fini, j’ai déjà demandé la résiliation du contrat. Je ne veux plus recevoir 1 € de la Lazio. Il est temps pour moi de quitter le club ».

🚨 Luis Alberto announces: « I’m leaving Lazio at the end of the season. It’s over, I’ve already asked to terminate the contract and part ways ». « I don’t want to receive €1 from Lazio anymore. It’s time for me to leave the club », told DAZN. pic.twitter.com/vvzqgVFqsT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2024

Une situation complexe qui n’arrange ni le club, ni le joueur. Le joueur qui est estimé à 14 millions d’euros sur Transfermarkt était déjà pisté par l’OM l’été dernier, de quoi faire enfler un peu plus cette rumeur !