Mercato OM : Tudor reste mystérieux pour Vitinha

A la veille du déplacement à Nantes ce mercredi pour la 21e journée de championnat (19 heures) l’entraineur de l’OM, Igor Tudor était en conférence de presse ce mardi. Il n’a pas souhaitait confirmer la possible arrivée de Vitinha avant la fermeture du marché des transferts ce soir.

A lire aussi : Mercato OM : Les détails financiers exorbitants du deal Terem Moffi !

A lire aussi : OM – Tudor annonce deux retours importants !

Vitinha? Je ne peux rien dire.

#Tudor : « #Vitinha? Je ne peux rien dire. On travaille sur un attaquant mais je ne peux pas dire de nom en particulier. Il reste peu d’heures mais même si ça ne se fait pas, on fera avec ce que l’on a » #FCNOM #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2023

#Tudor : « Faire jouer Sanchez plus bas sur le terrain? Tout dépend du profil de joueur qui pourrait venir. Si c’est un attaquant en point fixe, ce sera différent d’un mobile. C’est aussi possible de les voir jouer ensemble ou un seul. » #FCNOM #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2023

« Vitinha? Je ne peux rien dire. On travaille sur un attaquant mais je ne peux pas dire de nom en particulier. Il reste peu d’heures mais même si ça ne se fait pas, on fera avec ce que l’on a (…) « Faire jouer Sanchez plus bas sur le terrain? Tout dépend du profil de joueur qui pourrait venir. Si c’est un attaquant en point fixe, ce sera différent d’un mobile. C’est aussi possible de les voir jouer ensemble ou un seul. » Igor Tudor – Source FCMarseille 31/01/2023