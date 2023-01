Mercato OM : Les détails financiers exorbitants du deal Terem Moffi !

L’Olympique de Marseille était déterminé à l’idée de récupérer Terem Moffi mais le Nigérian a finalement rejoint l’OGC Nice. Foot Mercato livre les dernières informations financières de ce dossier !

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a tenté de récupérer Terem Moffi en provenance de Lorient. Finalement le club breton a réussi à convaincre Bamba Dieng mais l’attaquant merlu a choisi l’OGC Nice. Pablo Longoria a vraisemblablement abandonné ce dossier qui devenait trop cher.

Nice va payer près de 30M€ pour Moffi + 15% à la revente !

Foot Mercato a annoncé ce mardi les détails financiers de ce deal réalisé par les Aiglons. D’après le média spécialisé, l’OGC Nice se fait prêter le joueur dès cet hiver en payant 2,5 millions d’euros. Une option d’achat obligatoire est incluse, à près de 22,5 millions d’euros. Nice devra verser 5M€ de bonus ainsi que 15% à Lorient si Moffi est revendu.

Di Meco a une explication au choix de Moffi

« Le petit Moffi, respect sur ce qu’il fait depuis le début de la saison, mais on ne sait pas s’il va faire la maille un cran au-dessus, c’est-à-dire en Ligue des champions où l’OM espère évoluer la saison prochaine. Ce n’est pas l’espoir de Lorient cette saison. On sait très bien qu’il y a un gap entre le niveau Ligue 1, le niveau européen et international. Donc on ne sait pas s’il aura le niveau. Ensuite on sait que Nice à les moyens financiers de faire pencher la balance, et puis sportivement il peut se dire que pour jouer ce sera plus simple. Il n’a pas peut-être pas envi de cirer le banc pendant 3 mois à l’OM parce qu’il y a Alexis Sanchez qui est en pleine bourre. » Eric Di MEco – Source. : RMC Sport (26-01-2023)