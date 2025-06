Mercato OM : Un agent donne l’une des clés de la réussite pour le recrutement

Alors que le mercato estival approche, l’agent de joueur Cyril Astier a livré son analyse sur le plateau de Football Club de Marseille. Selon lui, l’OM progresse dans sa stratégie de recrutement grâce à la continuité et à la stabilité instaurées par Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Un trio qui pourrait bien permettre au club phocéen de franchir un cap la saison prochaine.

Sur le plateau de Football Club de Marseille cette semaine, l’agent de joueur Cyril Astier a partagé son analyse sur le mercato à venir et l’évolution du club phocéen. Pour lui, l’Olympique de Marseille est en train de trouver la bonne formule en matière de recrutement grâce à la stabilité du trio composé de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

« La direction du club est assez réactive sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes de recrutement. S’ils estiment que quelque chose ne va pas, ils n’hésitent pas à trouver une solution rapidement, souvent en six mois. Je les trouve très performants sur ce point. En ce moment, il y a beaucoup moins d’erreurs de casting. Attention, ce n’est pas simple : le recrutement n’est pas une science exacte », a-t-il déclaré.

Pour Astier, la clé pour éviter les erreurs et stabiliser l’OM est la continuité. « Le coach est arrivé l’année dernière, Mehdi Benatia est là depuis environ un an et demi. Et cette équipe, en leur laissant du temps, fera de moins en moins d’erreurs. »

Il rappelle également que la connaissance approfondie du club et de son environnement est un atout majeur : « À Lyon, à une certaine époque, tous les bons recrutements étaient faits par des personnes en place depuis 3, 4, 6 ans ou plus. Quand on connaît bien son club et son environnement, on recrute beaucoup mieux. »

Des propos qui soulignent l’importance de la stabilité et de la confiance accordée à l’équipe dirigeante, pour construire un projet durable et ambitieux à Marseille.

