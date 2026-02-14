Mercato OM : Un attaquant italien expérimenté visé ?

L’Olympique de Marseille s’intéresserait à l’ailier et capitaine de Lazio, Mattia Zaccagni pour le mercato estival, d’après les informations publiées ce samedi par Top Scommesse, un média italien spécialisé dans les pronostics et l’actu football. Le dossier s’inscrit dans les pistes avancées par Marseille pour renforcer son couloir gauche.

Une piste “chaude” en attaque

Selon Top Scommesse, l’OM suit de près la situation de Mattia Zaccagni (30 ans), actuellement sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en juin 2029. Le média italien évoque l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille et le Napoli, autour de l’ailier gauche romain, capitaine de la Lazio.

L’article précise que Medhi Benatia, directeur du football au club phocéen depuis janvier 2025, apprécie le profil de Zaccagni et le considérerait comme un renfort pertinent pour densifier les options offensives marseillaises sur le côté gauche.

Ce profil est présenté comme intéressant pour l’OM, capable de provoquer des un-contre-un et d’apporter de la créativité dans les 30 derniers mètres, des caractéristiques utiles dans le système tactique marseillais.

Profil de Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni évolue à la Lazio depuis 2022 et en est le capitaine. Il est international italien et cumule treize sélections depuis 2022. Sur le plan statistique, il a participé à de nombreuses saisons de Serie A, principalement comme ailier gauche, avec des contributions offensives régulières.

Le contrat de Zaccagni court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse présager pour la Lazio une position forte en cas de négociation l’été prochain. Selon les dernières données publiées par Transfermarkt, sa valeur de marché est estimée autour de 15 millions d’euros, une donnée indicative mais sujette à variation selon le contexte sportif et contractuel.