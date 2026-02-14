OM : Une rencontre Habib Beye / Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille avance dans l’ombre mais le dossier du futur entraîneur entre dans une phase décisive. Selon les informations de L’Équipe, Habib Beye est aujourd’hui la priorité numéro un de la direction marseillaise pour succéder à Roberto De Zerbi.

Jeudi après-midi, l’ancien entraîneur de Rennes a rencontré le directeur du foorball de l’OM Medhi Benatia à Paris afin d’évoquer concrètement une arrivée à Marseille. Depuis plusieurs jours, le directeur du football olympien tente de brouiller les pistes, alternant entre différentes options : la candidature de Walid Regragui, ou encore un intérêt supposé pour Igor Tudor. En interne, Benatia a même laissé filtrer un faux déplacement au Maroc, alors qu’il se rendait dans la capitale.

Derrière ces manœuvres, une réalité contractuelle freine encore l’officialisation. Le départ de Beye du Stade Rennais n’est pas totalement acté. Faute d’accord sur les conditions de sortie, Rennes a saisi la Ligue de Football Professionnel, qui doit statuer mardi.

À Marseille, la direction reste sereine. Pablo Longoria entretient d’excellentes relations avec l’entourage de Beye, tandis qu’un point stratégique doit avoir lieu au Vélodrome en présence de Frank McCourt.

Sauf retournement, la réponse finale est attendue la semaine prochaine.

