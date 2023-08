Mercato OM : Un autre club fonce sur Cengiz Ünder !

L’Olympique de Marseille s’active maintenant sur les départs pour finaliser son mercato ! L’Equipe affirme qu’un nouveau club s’est positionné !

Cengiz Ünder est proche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Depuis plusieurs jours maintenant, son nom est intimement lié à Fenerbahçe mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. L’Equipe fait le point sur l’attaque de l’OM ce lundi et explique que le club turc n’est pas le seul à être intéressé !

En effet, le Zenith St Petersburg aurait aussi manifesté un intérêt pour Cengiz Ünder. Il serait considéré comme une bonne option pour remplacer Malcom, l’ancien joueur de Bordeaux, qui a rejoint Al Hilal lors de ce mercato d’été. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé !

Des offres sur la table pour Under

Mais comme l’a confirmé Pablo Longoria en conférence de presse, un départ de l’ancien de la Roma n’est pas à exclure : « Cengiz est encore avec nous, hier, il était convoqué et s’est entraîné normalement. Ce n’était plus la même situation qu’en Allemagne, car à ce moment-là, nous étions proches d’un accord (avec Fenerbahçe) qui ne s’est pas concrétisé pour différents motifs. C’est vrai qu’il y a des offres sur la table de différentes équipes. On analyse le marché pour voir avec quels clubs on peut trouver un accord. La situation actuelle : c’est un joueur qui se trouve avec nous, il n’est pas proche de trouver un accord avec un autre club, mais pour être honnête, il y a des offres » explique le président de l’OM.

Une clause de revente à 20%

Il ne serait donc pas impossible de voir Cengiz Under quitter le club dans les prochains jours, mais pour l’instant rien de sûr. Le journal l’Equipe indique dans ses colonnes une donnée importante sur le futur transfert de l’olympien. Recruté définitivement à la Roma, l’été dernier contre 8,5 millions d’euros, l’OM ne laissera pas partir l’international turc à n’importe quel prix. Un accord avec Fenerbhaçe est toujours effectif et il devrait rapporter 15 millions d’euros au club marseillais. Le quotidien sportif explique par ailleurs que 20% du montant du transfert ira dans les caisses de l’AS Roma son ancien club. Marseille avait recruté le turc pour 8,5M€ à l’écurie italienne.