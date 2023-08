Mercato OM : Pablo Longoria a lancé un plan d’action pour Guendouzi !

En plus de Malinovskyi et Ünder, l’Olympique de Marseille pourrait laisser filer Mattéo Guendouzi et Vitinha. Pour le milieu de terrain, Pablo Longoria aurait lancé un plan d’action d’après L’Equipe !

Avec plusieurs milieux de terrain dans l’effectif, l’Olympique de Marseille doit dégraisser à ce poste. Si Pape Gueye ne doit pas être compté pour 4 mois en raison de sa suspension, il reste encore Rongier, Kondogbia, Veretout et Guendouzi voire Ounahi qui peut aussi évoluer à ce poste.

Des agents mandatés pour faire partir Guendouzi

Avec seulement deux places, il y a près de 6 joueurs ce qui est bien trop pour le plan de Longoria de doubler chaque poste afin de garder une concurrence saine et assurer du temps de jeu à tout le monde. D’après L’Equipe, le président marseillais aurait bien l’intention de faire partir Guendouzi.

Le quotidien sportif détaille dans son édition du jour que Longoria a mandaté une société d’agents pour lui trouver un nouveau club cet été. Pour le moment, après la saison compliquée qu’il a vécu avec Igor Tudor, Guendouzi ne fait pas bousculer les clubs. Aston Villa et West Ham avaient manifesté un intérêt mais aucune offre n’est arrivée sur la table.

🔹L’OM aurait mandaté plusieurs sociétés d’agents pour tenter de trouver un point de chute à Mattéo Guendouzi 🇫🇷 d’ici la fin du mercato. Aucune offre n’est arrivée pour l’instant mais le club resterait confiant. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/RXGIixSsbE — MercatOM (@Mercat_OM) August 7, 2023

Guendouzi prêt à rester

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »