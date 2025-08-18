Mercato OM : Un cador s’invite dans la course pour Edon Zhegrova, une menace de taille

Après avoir jeté son dévolu sur Edon Zhegrova, l’OM doit désormais faire face à une concurrence redoutable. La Juventus Turin, qui a récemment récupéré Jonathan David, s’intéresse de près à l’ailier kosovar. Avec le soutien de son ancien coéquipier au LOSC, le club turinois pourrait bien faire capoter les plans marseillais pour renforcer leur attaque.

L’OM rattrapé dans la course

L’OM, qui avait placé Edon Zhegrova en tête de ses priorités offensives, se voit maintenant menacé par une concurrence de taille. Alors qu’un accord semblait proche avec le LOSC pour l’ailier kosovar, la Juventus Turin a fait irruption dans le dossier. L’équipe italienne, qui a déjà recruté Jonathan David cet été, aurait jeté son dévolu sur Zhegrova, dans l’espoir de recomposer rapidement l’attaque qu’il formait avec l’attaquant canadien au LOSC.

D’après les informations provenant d’Italie, et notamment du journaliste Fabrizio Romano, la Juventus aurait déjà entamé des discussions pour attirer l’international kosovar, et Jonathan David lui-même jouerait un rôle clé dans ce dossier. L’attaquant marseillais semble désireux de revoir son ancien partenaire de jeu sous les couleurs bianconere.

Les affaires se compliquent

De son côté, l’OM a bien l’intention de finaliser le transfert de Zhegrova, mais la situation est devenue bien plus complexe. Après une période difficile au LOSC, l’ailier, de par son dribble déroutant et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, représente un profil qui pourrait grandement renforcer les options offensives marseillaises. Roberto De Zerbi, en quête de renforts créatifs, verrait en lui un joueur capable de dynamiser les couloirs de l’attaque phocéenne.

Le transfert de Zhegrova pourrait bien devenir un véritable feuilleton estival, et le président Pablo Longoria, face à cette nouvelle menace turinoise, devra redoubler d’efforts pour s’assurer de la venue de l’international kosovar, qui s’annonce comme l’une des cibles les plus convoitées du marché des transferts.

Le prochain mois s’annonce crucial pour l’OM dans cette bataille pour Zhegrova, où la rivalité avec la Juventus pourrait bien redéfinir l’avenir de l’ailier de 24 ans.