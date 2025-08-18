OM : Walid Acherchour étrille plusieurs cadres (Gouiri, et Rabiot pas épargnés)

L’Olympique de Marseille a démarré sa saison de Ligue 1 par une défaite frustrante à Rennes (1-0). Mais au-delà du résultat, ce sont les prestations individuelles de plusieurs cadres qui ont attiré les critiques. Dans le débrief du Winamax FC, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots, ciblant tour à tour Amine Gouiri, Adrien Rabiot, Jonathan Rowe et Pierre-Emile Højbjerg.

Dès son analyse, le consultant a taclé Amine Gouiri, estimant avoir retrouvé le joueur en difficulté qu’il avait été lors de ses premiers mois rennais : « J’ai retrouvé le Gouiri de Rennes », a-t-il lâché, en référence à un attaquant trop discret, déconnecté du jeu et sans véritable impact offensif. Acherchour a ensuite pointé le rôle d’Adrien Rabiot, jugé brouillon et mal utilisé : « Rabiot n’était pas en 10, il a beaucoup permuté, mais il était trop haut, dans le dernier tiers. Ce profil-là, face à des blocs bas, j’ai beaucoup de mal. » Dans la foulée, il a réservé une critique cinglante à Jonathan Rowe : « Il joue tout seul, il est sur son nuage. Le nombre de choix idiots qu’il fait… Tu ne sais jamais où il va, il est totalement déconnecté du reste de l’équipe. » Des propos qui résonnent d’autant plus fort que le joueur a été au cœur d’une altercation verbale avec Rabiot dans les vestiaires.

Mais c’est surtout Pierre-Emile Højbjerg qui a cristallisé l’agacement d’Acherchour. Recrue phare de l’été marseillais, le Danois n’a pas répondu aux attentes selon lui : « Il faut qu’on arrête de dire : ‘C’est Højbjerg, il vient de Tottenham, il est titulaire avec le Danemark’. Oui, mais analysons ce qu’il produit concrètement avec le ballon. Beaucoup de déchets dans sa première relance, trop peu dans les duels et la prise de risque. Dans les gros matchs, on attend plus. » Une remise en question qui dépasse le seul cas du milieu danois, puisqu’elle renvoie à la crédibilité du projet collectif de Roberto De Zerbi.

Entre pressing mal coordonné, relance incertaine et rôles encore flous, l’OM n’a pas encore trouvé ses repères. À une semaine de la deuxième journée de Ligue 1, le climat autour du club s’est déjà alourdi, et les consultants comme Acherchour rappellent que, pour Marseille, le temps de l’indulgence n’existe pas.

