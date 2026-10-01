Mercato OM : Un cadre de Genesio sur le départ (en janvier) ?

Pierre-Emile Højbjerg pourrait de nouveau agiter le mercato de l’OM cet hiver. Resté à Marseille après avoir été proche de Newcastle cet été, le milieu danois serait toujours suivi de près en Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus en ferait même une priorité pour renforcer son entrejeu.

La Juventus toujours sur Højbjerg

Le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait rapidement revenir sur le devant de la scène.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus cherche un milieu expérimenté et considère toujours le joueur de l’OM comme une priorité. La Vieille Dame penserait pouvoir convaincre le Danois et estime que Marseille n’est pas totalement fermé à un départ.

La Fiorentina surveillerait également sa situation.

Cet intérêt intervient alors que Højbjerg avait déjà été proche de quitter Marseille cet été. Un départ vers Newcastle avait été sérieusement envisagé avant que le joueur ne décide finalement de rester.

FCM avait déjà évoqué les intérêts italiens autour du milieu danois.

Un départ qui arrangerait les finances de l’OM

Le contexte financier marseillais rend forcément ce dossier sensible.

Selon Foot Mercato, Frank McCourt comptait sur une vente de Højbjerg cet été et aurait mal vécu l’échec de cette opération. Le Danois est finalement resté, même si son statut avait été fragilisé à ce moment-là.

Depuis, Bruno Genesio continue de compter sur lui. Højbjerg a disputé six matches cette saison, tous comme titulaire, et a déjà inscrit un but.

Mais l’OM pourrait être tenté de reconsidérer sa position si une offre intéressante arrive cet hiver. Le club cherche toujours à réduire ses dépenses et à retrouver davantage de marge sur le mercato.

Genesio ne pourra pas le perdre sans solution derrière

Sportivement, la vente de Højbjerg poserait toutefois un vrai problème.

Le milieu danois reste un joueur important dans un secteur où l’OM ne dispose pas d’une profondeur considérable. Un départ en janvier obligerait donc logiquement Marseille à trouver un remplaçant capable d’être immédiatement opérationnel.

Sous contrat jusqu’en 2028, Højbjerg est estimé autour de 15 M€ par Transfermarkt. Cette estimation ne correspond toutefois pas à un prix de vente fixé par l’OM.

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La Juventus semble donc bien décidée à revenir à la charge. Reste à savoir si l’OM choisira cette fois de vendre un cadre pour dégager des liquidités, quitte à devoir immédiatement le remplacer.