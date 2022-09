Mercato OM : Gerson relancé par un club de Premier League des cet hiver ?

Décevant depuis plusieurs semaines, Gerson pourrait être poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Un équipe de Premier League aurait déjà manifesté son intérêt pour recruter le milieu Brésilien.

Alors qu’il avait réalisé une fin de championnat canon la saison dernière avec l’OM, Gerson vit un début de saison très compliqué. Les prestations du milieu Auriverde sont bien en dessous de ce qu’il a proposé la saison dernière et de ce qu’il est réellement capable de faire. Le brésilien qui commence à agacer les supporters marseillais pourrait quitter le club plus tôt que prévu. Titulaire à six reprises depuis le début de la saison, Gerson pourrait en effet être sacrifié par Pablo Longoria dès le mercato hivernal.

La valeur marchande du brésilien ayant augmenté, le président marseillais pourrait se laisser séduire en cas de belle offre. Une offre qui pourrait rapidement venir d’Angleterre. En effet, selon les informations du média Brésilien Coluna do Fla, Aston Villa pourrait recruter le milieu de terrain marseillais lors du prochain mercato. En difficultés depuis le début de la saison en Premier League, les Villains souhaiteraient se renforcer et aurait fait de Gerson une priorité. De son coté, le brésilien agacé par les récentes critiques à son encontre pourrait lui aussi se laisser tenter par un départ.

« On ne peut pas faire comme si Payet et Gerson étaient des remplaçants et que c’est normal ! »

« Il n’y a quasiment pas de débat, on a vu que Under et Harit collent au style Tudor. En revanche j’espère que le staff et l’entraîneur vont prendre à bras le corps les cas Gerson Payet, parce qu’on ne peut pas faire si ces deux joueurs étaient des remplaçants et que c’est normal. Ce sont des joueurs qui peuvent postuler régulièrement à des places de titulaire. S’il y a un vrai problème physique avec Payet et bien il faut que Tudor fasse comme Sampaoli qui l’avait pris dans son bureau en début de saison et lui avait demandé clairement qu’il fasse le nécessaire pour être à bloc et à 100%. Il faut prendre ces 15 jours de trêve pour qu’il revienne à bloc…. Et Gerson on voit bien qu’il boude à chaque fois qu’il sort, je pense qu’il faut lui parler il faut de la psychologie il faut un déclic avec ces joueurs la. Je ne veux pas me résigner à me dire que Gerson et Payet ne sont pas dans le système et ce n’est pas grave… « Florent Germain – Source : BFM Marseille Provence