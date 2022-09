EdF : « Clauss a marqué des points contrairement aux deux autres marseillais »

Dans l’émission « Virage Marseille » diffusé sur BFM Marseille présenté par Romain Canuti, Flo Germain et Sébastien Piocelle se sont exprimés sur les performances des marseillais en équipe de France et donc surtout de Jonathan Clauss, le seul à avoir foulé la pelouse en match.

Avec 135 minutes passées sur les terrains lors de ce rassemblement, Jonathan Clauss est le marseillais qui a le plus joué en équipe de France. Avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, l’ancien lensois n’a pas été flamboyant mais pas mauvais non plus. Flo Germain, chroniqueur pour RMC et ancien joueur de l’OM, pense qu’il a gagné des points pour aller au Qatar :

Pas extraordinaire mais il n’a pas démérité !

« On peut estimer que Jonathan Clauss, à défaut de ne pas avoir marqué de points, il n’en a pas perdus au contraire de certains. Il y a eu des matchs compliqués pour certains qui ont dus ressentir de la pression puis l’Equipe s’est quand même faite bouger au Danemark et lui n’a pas démérité. On peut pas dire qu’il a été extraordinaire mais il n’a pas démérité! » Flo Germain – source : BFM Marseille (26/09/2022)

L’ancien joueur de l’OM Sébastien Piocelle partage également cet avis tout en ajoutant que ces performances plutôt rassurantes peuvent jouer sur le mental de l’ancien lensois et pourraient l’aider à surpasser sa fatigue physique :

« Mentalement il va être bien. Il s’en qu’en ayant joué, il a été plutôt intéressant, il a pas tout réussi mais il a pas énormément de concurrence à ce poste là. En tout cas pas dans ce système ( 3-5-2) là à part Coman, puisque l’on sait que Pavard n’aime pas du tout jouer là et c’est quand même très moyen ! Donc mentalement, le fait qu’il soit bien, même s’il ressent de la fatigue, s’il analyse cette semaine, je pense qu’il a marqué des points contrairement aux deux autres marseillais qui n’on pas joués une minute. Il seront moins fatigués mais ils vont se poser un peu plus de questions certainement ! » Sébastien Piocelle – source : BFM Marseille (26/09/2022)