Mercato OM : Un changement de président, « fort possible »?

Alain Roche a été questionné par La Provence sur l’avenir de Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. L’ancien entraîneur persiste et signe, le coach marseillais pourrait refuser de continuer !

Après une série de 5 victoires consécutives, les supporters étaient quasi unanimes : il fallait conserver Jean Louis Gasset pour la saison prochaine. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin et les défaites se sont enchaînés : une en Europa League et l’autre en Ligue 1 avant la trêve. Pour Alain Roche qui a été questionné par La Provence, cela n’est pas aussi simple qu’une proposition du club. Jean Louis Gasset peut aussi refuser si les conditions ne sont pas remplies.

S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible…

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie… Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition, explique Alain Roche à La Provence. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition. Jean-Louis a suffisamment d’expérience pour voir venir les choses. S’il ne sent pas le truc, il n’ira pas. Si à la fin de la saison, il y a un changement de président, ce qui est fort possible. Si à la fin de la saison, les moyens sont limités à cause d’un nouvel encadrement de la masse salariale par la DNCG. S’il sent que l’équipe n’aura pas la capacité de lutter sur plusieurs fronts… Il peut dire non aussi. Il en est capable, et l’a déjà fait. Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »

Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains

Emerse Faé, qui avait pris la suite pour finalement gagner la CAN, a donné son avis sur Gasset dans un entretien accordé à So Foot. « Je ne suis pas du tout surpris par ce qu’il réalise ! Il ne faut pas s’arrêter à sa dernière expérience. Jean-Louis est un excellent coach avec une grande carrière. Bordeaux, PSG, Saint-Étienne, l’équipe de France, c’est grand. Il a beaucoup d’expérience et maîtrise la Ligue 1. Il est du Sud, donc il sait comment gérer le contexte. Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains, et il l’a très vite montré avec les résultats. Il ne faut pas se fier à son âge, mais se concentrer sur ce qu’il apporte. »

L’ancien milieu de terrain a aussi détaillé la relation particulière qu’il a avec le coach de l’OM. « Jean-Louis est comme un père pour moi, pour tout le monde. Son départ était un moment difficile et émouvant. On avait beaucoup pleuré, c’est comme si on le désignait comme seul responsable. En partant, il m’avait encouragé et m’avait dit de faire des choix forts. Après chaque match, il m’envoyait un message pour me féliciter et me pousser. À la fin du tournoi, j’avais eu le droit à un grand message de félicitations. Je fais la même chose après chacune de ses victoires avec l’OM. Il s’était sacrifié pour que notre pays puisse avancer, il avait endossé tout le poids, aucun coach à part lui ne l’aurait fait. »