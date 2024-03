Infirmerie OM : Bonne nouvelle pour Gasset ?

Éloigné des terrains depuis de long mois suite à une blessure au genou, le milieu de terrain de l’OM pourrait prochainement faire son retour. C’est ce qu’il a confirmé dans un entretien publié par le site officiel de l’OM.

Voilà une très bonne nouvelle pour l’ OM et son entraîneur Jean-Louis Gasset. Le coach olympien devrait en effet pouvoir compter sur le retour du capitaine de l’équipe Valentin Rongier.Victime du blessure au genou lors de la première partie de saison, le milieu de terrain marseillais a confirmé qu’il devrait bientot de nouveau être opérationnel et ainsi participer au sprint final dans les prochaines semaines.

Rongier de retour pour le sprint final ?

« Je fais tout pour, je fais le maximum tous les jours à l’entraînement. Ce matin j’étais au club encore à 9h et je fais mes séances, j’essaie d’être le plus professionnel possible et j’espère beaucoup revenir avant la fin de la saison. Mon genou commence à me laisser tranquille et je sens vraiment que ça va mieux donc j’espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir terminer la saison avec mes coéquipiers, » a ainsi confié Valentin Rongier au sujet de sa blessure au genou et son retour espéré sur les terrains. »

