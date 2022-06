Mercato OM : Un club allemand accélère pour récupérer Bamba Dieng !

Après une saison où il a régulièrement joué, Bamba Dieng affole déjà le mercato ! Cet été, des clubs vont forcément se positionner… Foot Mercato nous informe que Fribourg accélère pour le récupérer !

Devenu international sénégalais, Bamba Dieng commence à avoir une belle cote sur le marché des transferts ! Le jeune attaquant lancé par Nasser Larguet à l’Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle dimension cette saison en faisant partie de la rotation.

Fribourg prêt à faire une offre?

Formé à Diambars, Bamba Dieng intéresse plusieurs clubs d’après Foot Mercato. Fribourg accélèrerait sur le dossier et aurait entamé des discussions avec l’entourage du joueur de 22 ans. Longoria a fixé son prix de départ à 15M d’euros et ne devrait écouter aucune offre en dessous. Des clubs anglais continuent d’observer sa situation.

Le joueur quant à lui à répéter à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à l’Olympique de Marseille et ne compte pas quitter le club. Malgré tout, une belle offre pourrait permettre à l’OM et à son président de voir plus sereinement les prochains mois financièrement.

Combien de joueurs a-t-on dans l’effectif que le club peut valoriser en réalisant des plus-values

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste du journal l’Equipe Mathieu Grégoire a donné son sentiment sur le dossier Bamba Dieng. Le jeune attaquant de l’OM pourrait être vendu cet été lors du mercato en cas de belle offre. Il représente en effet une belle opportunité de faire rentrer de l’argent frais dans les caisses du club qui reste sous le radar de la DNCG.

« Combien de joueurs a-t-on dans l’effectif que le club peut valoriser en réalisant des plus-values ? On rappelle que ce qui est important pour les dirigeants et la DNCG c’est la plus-value entre ce que tu as acheté et ce que tu vends. La avec Dieng, c’est un joueur acheté pour quelques poignées de centimes et qui peut être revendu pour 10-15 millions d’euros; Des clubs anglais étaient intéressés l’hiver dernier. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont sexys comme ça dans l’effectif. Et en plus, Bamba Dieng a un salaire qui est très faible. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui sont liquides sur le marché. » Mathieu Grégoire (Journaliste L’Equipe) – Source : Football Club de Marseille.