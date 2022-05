Mercato OM : Un club allemand vise Dieng, seulement 10M€ exigés ?

Même s’il manque encore d’efficacité devant le but, Bamba Dieng vient de réaliser une belle saison. Le jeune attaquant de l’OM a déjà été annoncé en Premier League l’hiver dernier, c’est maintenant un club de Bundesliga qui aimerait se l’offrir…

Fribourg veut Dieng ?

Le buteur de 22 ans a marqué 8 buts TTC cette saison, il a surtout souvent été un détonateur de l’attaque marseillais. Selon le média allemand Fussballtransfers, le SC Freiburg serait intéressé par le profil de l’attaquant sénégalais de l’OM. Le vainqueur de la dernière CAN dispose encore de deux ans de contrat à Marseille et ne semble pas pressé de partir. Fribourg n’aurait pas encore concrètement activé cette piste, mais selon le média, il se dit à Marseille que l’indemnité de transfert serait de l’ordre de dix millions d’euros. Un montant qui parait bien faible vu le profil du buteur de 22 ans et son poste clé, d’autant que cet hiver c’est un montant plus proche des 20M€ qui était évoqué…

💣 BAMBA DIENG VERS L’ALLEMAGNE ? 🇩🇪 Qualifié en C3, le club allemand de Fribourg à la recherche d’un concurrent à Holer aurait jetté son dévolu sur le marseillais. 👀 Le sénégalais aurait même été invité à visiter les installations du 6ème de Bundesliga.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/xTS9jY0D7r — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 16, 2022

Dieng se voit à l’OM la saison prochaine

Bamba Dieng a confié ce weekend au journaliste de l’Equipe, Bertrand Latour qu’il jouerait encore pour l’OM la saison prochaine. En effet, en marge des Trophées UNFP, celui qui a remporté le trophée du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son ciseau face à Strasbourg, s’est confié sur son mercato…

Bamba #Dieng « Je serai Marseillais la saison prochaine ». #OM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) May 15, 2022

Dieng doit mieux contrôler son dernier geste (…) Il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser — Sampaoli

« Deux aspects par rapport à Dieng. Ils sont propres aux attaquants. La précision il va la retrouver, c’est une aussi une question de maturité. C’est un joueur qui a une bonne frappe. Il doit mieux contrôler son dernier geste. C’est un joueur qui a gêné les défenseurs adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a eu le sort du match entre ses pieds, mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces occasions, d’autres n’auraient pas pu faire ça. S’il arrive à comprendre les moments d’un match, quand il faut accélérer, poser des problèmes aux défenseurs… Dans ce second temps du dernier geste, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (04/05/22)