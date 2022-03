Mercato OM : Un club anglais prêt à offrir du temps de jeu et un salaire XXL à Kamara ?

Si Pablo Longoria semble petit à petit se faire à l’idée d’un départ de Kamara en fin de saison, le président de l’OM ne veut pas abandonner l’idée de lui faire signer une prolongation de contrat. Le joueur aura de grosses offres…

Car si Boubacar Kamara ne prolonge pas son contrat qui se termine en juin, ce qui semble être le cas le plus probable, plusieurs clubs sont sur le coup. Dortmund serait un candidat tout comme Leeds, Newcastle. Aston Villa et Manchester United. Le milieu de terrain marseillais est annoncé comme un possible remplaçant de Paul Pogba, mais selon le Daily Express, Newcastle devrait lui offrir un contrat gigantesque, ainsi qu’une garantie de plus de temps de jeu. Le joueur de 22 ans va avoir le choix…

On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités — Longoria

« Kamara ? C’est ma responsabilité. Je suis au club depuis août 2020, j’assume mes responsabilités, spécialement avec la situation de Kamara. Jusqu’au bout, la dernière parole n’est pas dite. On continue à avoir des conversations, on a proposé différentes possibilités ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

Pour Jérôme Rothen, c’est un élément essentiel de l’effectif de Sampaoli et il faudra qu’il soit là pour jouer en Ligue des Champions.

On a l’impression que Kamara est en avance sur tout — Rothen

Il l’a expliqué sur les ondes de RMC en justifiant notamment son impact dans le jeu défensif marseillais.

« La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe. Le fait que l’OM ne prend que très peu de buts, c’est forcément que l’OM a une bonne défense, mais c’est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille » Jérôme Rothen – Source : RMC