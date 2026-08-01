Mercato OM : Un club anglais prêt a passer à l’action pour Igor Paixão ?

L’avenir d’Igor Paixão pourrait devenir l’un des dossiers à surveiller du mercato marseillais. Selon le journaliste anglais Graham Smyth, Leeds United étudie plusieurs options offensives et l’attaquant de l’OM figure parmi les profils évalués.

Paixão parmi les options de Leeds

Leeds United pourrait venir concurrencer l’OM sur le dossier Igor Paixão. Selon les informations communiquées par le journaliste anglais Graham Smyth, le club anglais évalue actuellement plusieurs pistes afin de renforcer son secteur offensif.

L’attaquant olympien ferait partie des joueurs étudiés par Leeds, sans qu’une offre ou des négociations avancées ne soient toutefois évoquées à ce stade.

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« Leeds United évalue d’autres options offensives, particulièrement depuis que Julian Brandt n’a pas signé avant la tournée aux États-Unis. Ils en ont plusieurs et parmi elles se trouve Igor Paixão. »

Le dossier Brandt pousse Leeds à élargir ses recherches

Leeds aurait notamment décidé d’examiner d’autres solutions après l’échec, ou au moins l’absence d’avancée rapide, de la piste Julian Brandt avant le départ du club pour sa tournée aux États-Unis.

Dans ce contexte, Igor Paixão apparaît comme l’une des différentes alternatives offensives étudiées par la formation anglaise. Le journaliste ne précise cependant pas la place du joueur de l’OM dans la hiérarchie des priorités de Leeds.

Il n’est pas davantage question d’un accord avec le joueur, d’une offre transmise à Marseille ou de discussions formelles entre les deux clubs.

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Une situation à surveiller pour l’OM

Cette information reste néanmoins à suivre du côté de l’Olympique de Marseille. Dans un mercato où le club doit également gérer plusieurs départs pour retrouver des marges financières, l’intérêt d’une formation anglaise pour un joueur offensif important pourrait devenir significatif en cas de proposition concrète.

À ce stade, Leeds se trouve seulement dans une phase d’évaluation de plusieurs profils. La piste Igor Paixão existe donc, mais aucun élément ne permet encore d’affirmer que le club anglais a décidé de passer à l’action.