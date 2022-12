Mercato OM : Un club de L1 veut un défenseur marseillais !

L’Olympique de Marseille souhaite se séparer d’Isaak Touré, défenseur central peu utilisé par Igor Tudor. D’après Mohamed Toubache-TER, il pourrait filer dans un autre club de Ligue 1 !

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille aurait tenté de se séparer d’Isaak Touré. Des clubs ont coché le nom du défenseur central marseillais. L’ASSE et le FC Metz verraient d’un bon oeil l’arrivée du jeune joueur. Le compte Twitter La Minute OM évoquait un intérêt d’un club turc lors de ces derniers jours.

Ce mardi, Mohamed Toubache-Ter a expliqué sur son compte Twitter qu’un club de Ligue 1 s’est positionné sérieusement pour récupérer Isaak Touré ! En effet, Auxerre apprécierait son profil et serait disposé à le récupérer pour lui donner du temps de jeu dès cet hiver. Il s’agirait donc d’un prêt mais la présence d’option d’achat n’est pas indiquée.

Le défenseur de l’OM, Isaak Touré pourrait débarquer en prêt du côté d’Auxerre !! #OM #AJA — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 27, 2022

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Flamengo toujours chaud sur le dossier Gerson

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)