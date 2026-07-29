Mercato OM : un club de Ligue des champions se positionne sur Gouiri !

L’avenir d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille reste incertain. Selon les informations de La Provence, un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions s’intéresse fortement à l’attaquant olympien. Aucune offre concrète n’a toutefois encore été transmise.

Un prétendant européen pour Amine Gouiri

Après plusieurs semaines marquées par des rumeurs venues d’Italie et d’Allemagne, Amine Gouiri disposerait d’un nouveau prétendant. Son identité n’a pas filtré, mais le club concerné disputera la Ligue des champions cette saison.

D’après La Provence, cette formation serait très intéressée par le profil de l’international algérien. Le dossier n’aurait cependant pas encore dépassé le stade de l’intérêt puisque l’OM n’a reçu aucune proposition concrète.

Il n’est donc pas question, à ce jour, de négociations avancées ou d’un accord concernant un éventuel transfert.

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Gouiri et Paixão ne sont pas intransférables

Bruno Genesio a récemment affiché sa volonté de conserver Amine Gouiri et Igor Paixão, deux joueurs sur lesquels il aimerait s’appuyer dans son secteur offensif. La situation financière de l’OM pourrait néanmoins peser sur les décisions de la direction.

Toujours selon La Provence, les deux attaquants ne seraient pas retenus si Marseille recevait des offres jugées suffisamment intéressantes. Cette position concernerait d’ailleurs l’ensemble de l’effectif olympien : aucun joueur ne bénéficierait d’un statut véritablement intransférable.

L’intérêt de ce mystérieux club européen ne signifie donc pas qu’un départ de Gouiri est imminent. Mais une proposition importante pourrait obliger l’OM à étudier le dossier, malgré le souhait sportif de Bruno Genesio de conserver l’attaquant.