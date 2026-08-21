Mercato OM : un club de PL vise Quinten Timber !

Quinten Timber est au centre des discussions du mercato de l’OM. Alors que le FC Porto s’est positionné sur le milieu néerlandais, Crystal Palace figure également parmi les clubs intéressés par le joueur marseillais, qui privilégierait une arrivée en Premier League.

L’OM ouvert à un départ de Quinten Timber

Arrivé à l’OM en janvier 2026 en provenance du Feyenoord, Quinten Timber pourrait déjà quitter Marseille après seulement quelques mois sur la Canebière. Le milieu de terrain néerlandais est sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2030. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le FC Porto s’est renseigné sur sa situation et souhaite renforcer son entrejeu avec son profil.

Le dossier a pris de l’épaisseur ces derniers jours. Des discussions sont annoncées entre les différentes parties autour d’un éventuel transfert, alors que la situation économique de l’OM pousse le club à étudier les possibilités de départ concernant plusieurs joueurs. À ce stade, aucune officialisation de transfert de Quinten Timber n’est intervenue.

Sur le terrain, le Néerlandais a participé à 16 rencontres officielles avec Marseille depuis son arrivée, dont 15 comme titulaire, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive selon Foot Mercato. Il était encore utilisé par Bruno Genesio vendredi dernier face à l’Atlético de Madrid. Entré à la 76e minute, Quinten Timber a participé aux dernières minutes de la défaite marseillaise (1-2) au Vélodrome.

Crystal Palace parmi les pistes en Premier League

Le mercato OM ne se limite toutefois pas à la piste portugaise. D’après les informations de Foot Mercato reprises dans les dernières actualités consacrées au dossier, Crystal Palace surveille également la situation de Quinten Timber. Le club anglais aurait intégré le milieu marseillais à une short-list destinée à renforcer son entrejeu.

Cette piste anglaise correspondrait à la préférence du joueur en cas de départ. L’intérêt de Crystal Palace n’est d’ailleurs pas totalement nouveau : le club londonien avait déjà été cité parmi les formations intéressées par le Néerlandais au printemps, aux côtés d’Aston Villa.

La présence de son frère Jurriën Timber à Arsenal constitue également un élément de contexte dans l’attrait de la Premier League pour le joueur, sans pour autant permettre d’affirmer qu’un accord avec Crystal Palace est proche.

Le dossier Quinten Timber reste donc ouvert à l’approche de la fin du mercato. L’OM doit désormais composer avec l’intérêt du FC Porto et celui de clubs anglais, tandis que le milieu néerlandais demeure lié au club marseillais jusqu’en 2030. À ce jour, aucun accord de transfert n’est officiellement annoncé.