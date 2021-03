Mercato OM : Ce que demande Thauvin en salaire, « personne n’a envie de lui donner » dixit un agent !

Comme Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Yuto Nagatomo, Florian Thauvin sera libre en juin prochain. L’ailier olympien aurait de grosses exigences salariales qu’aucun club ne serait prêt à lui offrir…

Le cas de Florian Thauvin a été évoqué jeudi soir sur le plateau du Late Football Club. Dans le cadre d’un débat sur les joueurs libres, l’agent Bruno Satin a livré une information sur les exigences salariales de Florian Thauvin.

A lire : Le point sur les contrats avant le grand ménage de ce mercato estival

Thauvin demande une rémunération annuelle net entre 4 millions et 4,5 millions d’euros — Satin

« Il y a un risque non négligeable de finalement devoir signer à un montant inférieur de ce qui lui était proposé dans son club. Le concept de la prime à la signature pour un joueur libre c’est du cirque, c’est dispatché sur plusieurs années, on parle de salaire annuel net. (…) Je peux vous dire que j’étais dans un grand club européen cette semaine, Thauvin demande une rémunération annuelle net entre 4 millions et 4,5 millions d’euros et personne n’a envie de la lui donner aujourd’hui. Mais effectivement, il a des stats (8 buts et 7 passes décisives en L1 cette saison), il a été pénalisé par son année où il a été quasiment blessé toute la saison. Mais il a quand même des chiffres de buts et de passes décisives intéressants et il n’a que 28 ans. » Bruno Satin – source : Late Football Club (25/03/2021)