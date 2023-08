Mercato OM : Un club de Premier League avance fort sur Ounahi !

Cité comme l’un des probables départs de cette fin de mercato d’été 2023, Azzedine Ounahi n’est pas un sujet d’actualité pour Pablo Longoria. Pourtant en Angleterre, ça s’active !

L’Olympique de Marseille n’aurait pas pour projet de vendre Azzedine Ounahi d’après les dires de Pablo Longoria. Pourtant, d’après Sky Sports, un club anglais passe à la vitesse supérieure ! En effet, comme l’explique le journaliste Lyall Thomas, Brentford s’est positionné !

Des discussions seraient en cours pour trouver un accord ! La direction anglaise a besoin de renfort au milieu de terrain après les récentes blessures de deux joueurs : Josh Dasilva et Shandon Baptiste. Dernièrement, le nom d’Ounahi a été cité en Arabie Saoudite mais le joueur ne semble pas emballé à l’idée de rejoindre ce championnat.

#Brentfordfc in early stages of discussing a deal for #Marseille midfielder Azzedine Ounahi. Impressed at the World Cup and subequently moved there from #Angers for almost £7m. Good player. #Bees need solution to long-term Dasilva/ Baptiste injuries https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/pajy3YTSc0

— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) August 30, 2023