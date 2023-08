Mercato OM : Un club italien s’intéresse à Mattéo Guendouzi !

Mattéo Guendouzi est cité parmi les joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille. L’international français intéresserait la Lazio de Rome pour remplacer le départ de Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite.

Ces dernières, l’avenir de Mattéo Guendouzi à l’Olympique de Marseille est remis en question. Le milieu de terrain serait sur la liste des transferts de Pablo Longoria qui, d’après L’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent.

D’après les informations du Corriere Dello Sport, Guendouzi ferait partie de la short-list de la Lazio de Rome pour renforcer son milieu de terrain. Après le départ de Milinkovic-Savic en Arabie Saoudite, le club de Serie A doit recruter à ce poste. Il ne serait qu’une option B puisque le favori reste Samuele Ricci du Torino.

Guendouzi prêt à rester

Pour le moment, après la saison compliquée qu’il a vécu avec Igor Tudor, Guendouzi ne fait pas bousculer les clubs. Aston Villa et West Ham avaient manifesté un intérêt mais aucune offre n’est arrivée sur la table.

🔹L’OM aurait mandaté plusieurs sociétés d’agents pour tenter de trouver un point de chute à Mattéo Guendouzi 🇫🇷 d’ici la fin du mercato. Aucune offre n’est arrivée pour l’instant mais le club resterait confiant. (@lequipe)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/RXGIixSsbE — MercatOM (@Mercat_OM) August 7, 2023

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »