Mercato OM: Une offre officielle sur la table de Longoria pour Malinovskyi !

D’après plusieurs médias, l’Olympique de Marseille devrait bien laisser filer Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif de 30 ans intéresserait notamment le Torino et Besiktas.

Ruslan Malinovskyi pourrait quitter l’OM cet été. Arrivé l’hiver dernier en provenance de l’Atalanta Bergame pour 10 millions d’euros (hors bonus), la demi-saison de l’international ukrainien est mitigée avec seulement deux buts et une seule passe décisive en 23 matchs, toutes compétitions confondues, dont 16 titularisations. Le joueur, recruté spécifiquement pour la philosophie de jeu d’Igor Tudor, ne rentrerait pas dans le schéma tactique du technicien espagnol Marcelino. Le journal l’Équipe rapporte que le numéro 18 marseillais n’est pas heureux dans la ville et envisagerait un départ très prochainement.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦

Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023