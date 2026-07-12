Mercato OM : Un club passe à l’action pour Ounahi, Marseille pourrait en profiter

L’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait de nouveau s’écrire loin de l’Espagne. Selon Fabrizio Romano, l’Ajax Amsterdam est entré en négociations pour recruter l’ancien milieu de terrain de l’OM, actuellement sous contrat avec Gérone. Une opération qui pourrait également intéresser les dirigeants marseillais grâce à une clause négociée lors de son transfert.

L’Ajax négocie pour Ounahi

Le dossier Azzedine Ounahi s’anime sur le marché des transferts.

Selon Fabrizio Romano, l’Ajax Amsterdam est en discussions afin de recruter l’international marocain. Les négociations concernent à la fois le joueur et les deux clubs.

Le journaliste italien précise que le club néerlandais souhaite renforcer son entrejeu et que l’entraîneur Michel apprécie le profil d’Ounahi.

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Une clause libératoire fixée à 25 M€

Toujours selon Fabrizio Romano, le contrat d’Azzedine Ounahi avec Gérone comprend une clause libératoire de 25 millions d’euros.

L’Ajax tenterait toutefois de faire baisser le prix du transfert. Les discussions se poursuivent entre les différentes parties afin de trouver un accord.

L’OM dispose d’un pourcentage sur une future revente

Si le transfert venait à se concrétiser, l’Olympique de Marseille pourrait également tirer un bénéfice financier de l’opération.

Lors du départ d’Azzedine Ounahi vers Gérone, l’OM a négocié une clause lui permettant de récupérer 30 % sur une future revente du joueur.

Une éventuelle vente de l’international marocain pourrait donc générer une rentrée d’argent supplémentaire pour les dirigeants marseillais, en fonction du montant final de l’opération.

À ce stade, Fabrizio Romano indique uniquement que les négociations sont en cours entre l’Ajax, Gérone et l’entourage du joueur. Aucun accord n’a encore été trouvé.