Mercato OM : Un club saoudien fonce sur Aubameyang !

Pour la saison prochaine, le club d’Al-Shabab s’intéresse à Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’OM, le Gabonais est pisté par le club saoudien.

L’Olympique de Marseille pourrait voir Aubameyang quitter le club dès cet été ! L’attaquant gabonais est pisté par le club saoudien Al-Shabab. L’écurie est actuellement 9e du championnat et cherche du renfort afin de faire une meilleure performance lors des saisons à venir. Seulement, les Marseillais n’ont pas forcément de quoi s’inquiéter puisque d’après L’Equipe, l’ancien joueur d’Arsenal n’est pas forcément intéressé par le projet.

« Au vu de ses ambitions sportives, il n’est pas certain de le voir céder aux juteuses sirènes du Golfe. Autre sujet, Al-Shabab ne fait pas partie des clubs les plus nantis d’Arabie saoudite et le projet devra être validé par le Royaume. Le club regarde aussi d’autres dossiers de pointes expérimentées, comme celui d’Alexandre Lacazette (OL) et de l’Algérien Baghdad Bounedjah, qui vient de quitter Al-Sadd (Qatar) », explique le quotidien sportif.

Falcao, admiratif d’Aubameyang !

Aubameyang a réalisé une grosse saison avec l’Olympique de Marseille. Si bien que le Gabonais a terminé meilleur buteur de l’Europa League. beIN Sports a partagé une interview de l’international colombien Radamel Falcao. L’attaquant passé par l’AS Monaco le félicite !

« Je voudrais féliciter Aubameyang pour être devenu le meilleur buteur d’Europe League. Il a réalisé de grandes performances au fil des ans et a eu une carrière magnifique et admirable. J’admire sa façon de jouer et sa finition, je tiens à le féliciter ! », a déclaré l’attaquant.