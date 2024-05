Mercato OM : Un milieu de terrain brésilien visé ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM va devoir reconstruire un effectif après une saison ratée sans qualification en Coupe d’Europe. Pablo Longoria doit faire le ménage, quelles sont les tendances sur les joueurs à conserver ou à pousser dehors cet été ?

Selon le 10Sport, « l’OM et l’AS Monaco ont un œil dans le championnat brésilien. Nos sources indiquent que les deux clubs sudistes chassent la même proie, du côté de Fluminense. Le jeune Alexsander, âgé de 20 ans, plaît aux dirigeants marseillais et monégasques. Milieu de terrain défensif, Alexsander pourrait faire l’objet d’une première offre de la part des deux clubs français. » Le milieu de terrain de 20 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec le club brésilien.

Déjà, la direction de l’OM va voir d’un bon œil les fin des prêts d’Onana et Correa. Pape Gueye va lui quitter Marseille en fin de contrat. Selon le journaliste de RMC, Florient Germain, Pablo Longoria a défini déjà les joueurs que le club aimerait conserver à commencer par Leonardo Balerdi, Bamo Meïté et Pierre-Emerick Aubameyang. Le défenseur argentin a enfin passer un cap et va se voir proposer une prolongation de contrat avec à la clé une belle revalorisation. Si un gros club comme l’Atlético ou le Milan AC veut s’offrir Balerdi il faudra sortir au moins 35M€. Pour Aubameyang, cela va dépendre du prochain coach et du projet qui sera présenté à l’attaquant. Son salaire pèse lourd sur les finances du club.

Selon RMC, « d’autres joueurs, qui viennent d’arriver ou qui ont été blessés et n’ont pas pu s’illustrer comme ils l’auraient souhaité, devraient faire partie de l’aventure la saison prochaine, comme Amir Murillo, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Bilal Nadir ou Valentin Rongier. (…) Pour Iliman Ndiaye et Amine Harit, la balance penche plus vers une saison supplémentaire à Marseille, même si l’OM ne les retiendra pas en cas d’offre intéressante. »

Balerdi, Meïté, Aubameyang, Murillo, Moumbagna, Merlin, Nadir, Ndiaye, Harit ou Valentin Rongier conservés ?

Côté départ, deux des plus gros salaires, Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout pourraient quitter le club. Le premier sera pousser vers la sortie si une offre arrive, le second pas retenu. Le média précise que « Pablo Longoria confie souvent en privé qu’il ne peut pas se permettre d’avoir des gros salaires sur le banc. Ismaila Sarr et Azzedine Ounahi, dans une moindre mesure, en font partie. » Jonathan Clauss et Chancel Mbemba n’ont plus qu’un an de contrat et devraient donc logiquement quitter le club cet été. Un doute concerne aussi Pau Lopez et cela dépendra forcément du futur coach olympien. Enfin, Samuel Gigot et Ulisses Garcia ont été décevants et pourraient être exfiltrés. Quid de Luis Henrique qui n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation de contrat faite par l’OM. Enfin, le club pourra aussi s’interroger sur son gardien remplaçant Blanco et son confortable salaire…