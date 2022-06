Mercato OM : Un club surprise veut Payet et serait confiant pour y arriver !

Le mercato ne fait que débuter et les propositions commencent à se multiplier. Selon Footmercato, un club étonnant serait venu aux renseignements pour Dimitri Payet. En effet, le club mexicain des Tigres, qui avaient déjà recruté Florian Thauvin et André-Pierre Gignac du côté de l’OM aimerait réitérer l’expérience avec le numéro 10 marseillais.

C’est une nouvelle assez surprenante qui est tombée. Dimitri Payet, le joueur phare de l’OM est pisté par le club mexicain des Tigres. Auteur d’une très belle saison en inscrivant 12 buts et 10 passes décisives en Ligue 1. Véritable métronome du club olympien, celui qui a porté le brassard quasiment toute l’année, a encore deux ans de contrat avec l’OM.

Du haut de ses 35 ans, les meilleurs clubs européens ne se bousculent logiquement pas pour lui. Joueur de haut niveau, Payet a prouvé qu’il pouvait jouer les plus belles compétitions, comme à West Ham lorsqu’il a surnagé en Premier League. Celui qui a annoncé son amour pour Marseille, pour le club olympien ne devrait logiquement pas quitter l’OM à moins qu’il ne se laisse séduire par une destination exotique où les français ont marché à l’image de son ancien coéquipier Gignac, véritable légende du championnat mexicain.

A LIRE AUSSI : Mercato : Mané enflamme les supporters de l’OM sur les réseaux sociaux !

🔵 Les Tigres de Monterrey veulent Payet et seraient confiants pour y arriver, après les succès Gignac et Thauvin. — RMC Sport (@RMCsport) June 6, 2022

Un salaire plus que confortable !

Selon le média El Futbolero, et selon les informations de la radio locale de Monterrey RG La Deportiva, le club des Tigres de Monterrey aurait jeté son dévolu sur le meneur de jeu marseillais. Le club mexicain a déjà deux français et anciens marseillais dans leur équipe, Thauvin et Gignac, qu’ils ont réussi à convaincre de quitter l’Europe pour les rejoindre. Cependant, on ne sait pas si cette information est une réelle piste ou si c’est un nom qui est sorti sans plus de renseignements. Mais en tout cas financièrement, les Tigres sont confiants dans ce dossier.

L’équipe mexicaine a terminé deuxième du dernier championnat de clôture auréolé d’une demi-finale des playoffs. Cependant, faire signer Payet et le convaincre de les rejoindre entraînerait des sacrifices dont celui de se séparer de Thauvin. Le média estime que l’ailier droit n’aurait pas convaincu tout le monde à Monterrey et en cas d’offres intéressantes, les dirigeants mexicains lui indiqueraient la porte de sortie. Les dirigeants marseillais devront donc faire face à cet intérêt féroce pour Payet, à voir maintenant ce que le numéro 10 marseillais fera.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Un nouveau championnat pour Rudi Garcia?