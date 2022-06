Mercato ex OM : Un nouveau championnat pour Rudi Garcia?

Ancien coach de l’OM, Rudi Garcia n’a pas retrouvé de club depuis son expérience à Lyon. L’entraîneur français pourrait retrouver un banc en Liga selon AS.

L’Olympique de Marseille a eu comme coach Rudi Garcia au début du projet de Franck McCourt. L’entraîneur français ainsi que Jacques Henri Eyraud étaient les hommes forts de cette nouvelle ère et ont réussi à emmener l’OM en finale de l’Europa League en 2018. Après cela, tout a été plus difficile pour Rudi Garcia.

L’Atheltic Bilbao veut Rudi Garcia?

Départ de l’OM en 2019 pour finalement rejoindre Lyon, l’ancien entraîneur du LOSC a été remplacé par Peter Bosz la saison dernière. Depuis 2021, le Français n’a toujours pas retrouvé de banc bien que son nom soit cité dans plusieurs clubs.

En cette fin de semaine, le quotidien espagnol AS explique que l’Athletic Bilbao se cherche un nouvel entraîneur. Le nom de Rudi Garcia y revient avec insistance… Pour le coach, cela serait une première expérience en Espagne après avoir entraîné en France et en Italie à l’AS Roma.

Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries — Garcia

En mars dernier, Rudi Garcia a expliqué qu’il voulait retrouver un club. Dans un entretien accordé au Figaro, l’ancien coach marseillais affiche son envie d’entrainer et précise qu’il n’a pas des exigences démesurées…

« J’ai une préférence pour l’Angleterre et l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie. Attention, je ne veux pas entraîneur que les grosses écuries, mais si j’en prends une qui n’est pas programmée pour l’Europe, je préfère que ce soit à l’intersaison et non en cours de compétition, ce qui m’a été proposé. (…) Mais aujourd’hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d’arrêt, ça me démange. Je prends des cours d’anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif. J’ai eu plusieurs propositions, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United. » Rudi Garcia – source : Le Figaro (15/03/2022)