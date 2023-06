Mercato OM : Un concurrent de Pau Lopez pisté en Premier League?

Malgré les déclarations de Pablo Longoria sur la grosse saison de Pau Lopez, il se pourrait qu’un concurrent soit recruté à ce poste. L’une des pistes du président marseillais serait suivi par un club anglais !

L’Olympique de Marseille se serait positionné pour récupérer Yacine Bounou d’après les informations des Lions de l’Atlas. Seulement, le même média a expliqué ce lundi que le FC Séville a été rapproché par un club anglais. En effet, Tottenham aurait proposé de récupérer le gardien international marocain.

La proposition concernerait notamment le prêt de Bryan Gil, attaquant appartenant aux Spurs qui est actuellement dans le club andalou. L’arrivée de Bounou à Marseille semble compromise avec cette possibilité de rejoindre le club londonien.

Je ne pense pas que Lopez restera à l’OM pour être numéro deux

S’il reconnaît les qualités du portier marocain, Jean-Charles De Bono ne veut pas que le club mette deux joueurs en concurrence au poste de gardien de but: « Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris. Ils ont mis les deux gardiens en porte-à-faux, je ne comprend pas. Il doit y avoir un gardien numéro un et un gardien numéro deux. Si le titulaire se troue constamment, ça peut changer les choses. Pour moi, Paris a fait une grosse erreur en conservant Donnarumma, ils auraient dû garder Navas. Si tu mets en concurrence Pau Lopez et Bounou, ce n’est pas bon. Si le poste de gardien de but est une priorité à l’OM, et que le club veut recruter Bounou, il faut vendre Lopez. Je ne pense pas qu’il restera à l’OM pour être numéro deux. »