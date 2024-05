Mercato OM : Un contrat long pour Fonseca ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM va disputer une demi-finale de Ligue Europa retour ce soir face à l’Atalanta, le club tente de convaincre Paulo Fonseca de s’engager avec le club olympien sur le long terme !

L’Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset qui ne devrait rester que jusqu’à la fin de la saison. L’un des coachs sur la liste de Pablo Longoria est Paulo Fonseca, auteur d’une belle saison encore avec le LOSC.

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, la priorité de l’OM est bien Paulo Fonseca. « Marseille met de plus en plus d’efforts pour convaincre Paulo Fonseca d’accepter leur proposition. Trois années de contrat, celles proposées par les Français à l’ancien entraîneur de la Roma, comme anticipé ces derniers jours. Une accélération voulue par l’OM pour tenter de devancer Milan, autre club très intéressé par l’entraîneur. (…) Justement par crainte d’un éventuel dépassement de l’AC Milan, Marseille compte obtenir au plus vite le « oui » de l’entraîneur, lui laissant carte blanche sur le projet technique. Une forte tentation pour Fonseca, qui évalue actuellement les différentes hypothèses, en attendant de donner son oui définitif. »

Contrat de 3 ans et carte blanche sur le projet technique selon Gianluca Di Marzio

#Calciomercato | Marsiglia, accelerata importante su Fonseca, allenatore cercato anche dal Milan. I francesi vogliono chiudere il prima possibilehttps://t.co/SiPn0tFf3J — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 9, 2024



Spécialiste du mercato aujourd’hui dans le média l’Equipe, le journaliste Loïc Tanzi a expliqué sur le plateau de l’EquipeTV que l’OM faisait le forcing pour convaincre Paulo Fonseca de signer et que cela était sur la bonne voie. « Il y a 80% de chances que Paulo Fonseca soit l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. »

🚨 @Tanziloic : « Il y a 80% de chances que Paulo Fonseca soit l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. » #EDG pic.twitter.com/ymY9tLI7B8 — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) May 8, 2024



Le Portugais est aussi sur les tablettes de l’AC Milan mais comme l’explique Gianluca Di Marzio, le club italien pencherait plus pour Sergio Conceiçao. Un concurrent en moins donc pour l’OM?

Une offre transmise à Fonseca, le Milan AC également intéressé ?

🚨 L’OM a formulé une grosse offre à Paulo Fonseca 🇵🇹 !! 👉 Le technicien portugais réfléchit toutefois encore à son avenir et se laisse un temps de réflexion. L’AC Milan serait également une option pour lui !! @DiMarzio #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/ocHATZeUCm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 4, 2024

Désormais libre de rejoindre le club de son choix (fin de contrat en juin 2024), le coach portugais serait également dans le viseur de l’AC Milan. Fonseca se laisserait encore un temps de réflexion.

« Je n’ai pas décidé »

« Comment je vis cette fin de saison et cette situation? Tranquillement. Et totalement concentré sur les quatre derniers matchs, a confié Fonseca. Mon futur n’est pas important, le futur de Lille est le plus important. Je suis totalement concentré sur les quatre prochains matchs. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je n’ai pas décidé », a-t-il ajouté.

Fonseca courtisé en Europe

🚨🔴🇵🇹 #Ligue1 | ✅️ En plus de l’OM, plusieurs autres clubs sont intéressés par Paulo Fonseca dont West Ham 🔐 Ciblé par l’OM, Sérgio Conceição devrait prolonger de 4 ans avec le FC Portohttps://t.co/BsrtdXsxxc pic.twitter.com/iKAfrJOeYQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2024

D’après Foot Mercato, West Ham apprécierait tout particulièrement le profil de Paulo Fonseca. L’AC Milan garderait également un œil sur le coach lillois, sans toutefois être prioritaire aux yeux du club italien, qui lui préférerait Mark van Bommel.

L’entraîneur actuel des Hammers, David Moyes, n’est pas certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Malgré une proposition de prolongation en février dernier, le club londonien, actuel 8e de Premier League et éliminé de la Ligue Europa, pourrait ne pas poursuivre l’aventure avec son technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, la direction anglaise songe sérieusement à Paulo Fonseca.

À noter que l’ancien entraîneur de Porto, du Shakhtar Donetsk et de l’AS Roma n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).