Mercato OM : Un contrat pas si long que ça pour Guendouzi !

Interrogé sur RMC, Mattéo Guendouzi a expliqué son choix de venir à l’OM. Le milieu de terrain est ravi d’être à Marseille et son président a confirmé son transfert définitif en fin de saison.

Pablo Longoria a confirmé le transfert acté de Mattéo Guendouzi qui est prêté par Arsenal jusqu’en juin. Le président olympien a confirmé la signature automatique de son milieu de terrain à l’OM à la fin de saison. Par contre, cela sera « seulement » un contrat de 3 ans, soit jusqu’en 2025.

A lire : OM – Longoria est cash : « les derniers résultats ne sont pas ceux attendus »

L’OM ? C’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années — Guendouzi

» « C’est un choix mûrement réfléchi. Il y a eu de très bonnes discussions avec le président, le coach, les personnes de ma famille. C’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années. Ça avait commencé un peu avant le mercato. J’ai toujours eu la mentalité de vouloir jouer, gagner, à l’entraînement et en match. Je suis arrivé très jeune en Angleterre, j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai beaucoup mûri, ce qui fait que je suis épanoui ici ». Mattéo Guendouzi – source : RMC (01/03/2022)

⚪🔵 Mattéo Guendouzi : « L’OM c’est le meilleur choix que j’ai fait depuis de nombreuses années. » #RMClive pic.twitter.com/UvUsxwvmfK — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent – Serge Costa

Dans les colonnes de L’Équipe, le coach personnel de Mattéo Guendouzi, Serge Costa affirme que le technicien argentin fait beaucoup de bien au milieu de terrain.

« Dans le dernier tiers du terrain, Sampaoli laisse aux joueurs la liberté pour exprimer leur talent. Ça a fait un bien fou à Mattéo car il a été un peu bridé dans le passé à ce niveau-là. Il a des grands principes, défensifs surtout d’ailleurs. Mais, offensivement, ce n’est pas que de la tactique, il y a un côté énergique, émotionnel, qui poussent les joueurs à tenter. Contre Angers, Mattéo perd deux ou trois ballons mais il est vite passé à autre chose car il sait qu’il aura trente ou quarante fois l’occasion de mieux faire dans le match. Il a joué parfois dans des équipes un peu plus sclérosées, au jeu plus minimaliste. Il a un axe de progression dans le dernier geste. Il pourrait avoir deux ou trois buts en plus. Il faut qu’il arrive encore à se relâcher dans le dernier geste. » Serge Costa – Source : L’Équipe (09/02/2022)