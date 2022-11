Mercato OM : Un coup dur pour l’une des pistes de Pablo Longoria?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Rick Karsdorp pour le mercato hivernal. D’après La Gazzetta Dello Sport, la Juventus a coché le nom du Néerlandais.

A la recherche de renforts pour cet hiver, Pablo Longoria aurait bien débuté son mercato ! D’après plusieurs médias, le président marseillais a ciblé des milieux de terrain offensifs afin de palier le départ de Gerson et l’absence prolongée d’Amine Harit.

La Juventus veut aussi Karsdorp

Mais le président espagnol ne s’arrêtera pas là selon la presse italienne. Ces derniers jours, le nom de Rick Karsdorp a été cité comme une piste de la direction de l’Olympique de Marseille. Le latéral droit de l’AS Roma est mis de côté par José Mourinho et devrait quitter le club italien cet hiver.

Seulement, d’après la Gazzetta Dello Sport, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par l’ancien joueur de Feyenoord. En effet, la Juventus apprécierait son profil et souhaiterait également le récupérer. En difficulté à l’AS Roma, il représente une belle opportunité de marché pour les clubs ayant besoin de renfort et d’expérience. Âgé de 27 ans, il a une centaine de matchs en Serie A.

Ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

