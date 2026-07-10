Mercato OM : ” Un deal ni gagnant, ni perdant “, estime Thomas Bonnavent…

Le feuilleton Mason Greenwood semble toucher à sa conclusion. Après plusieurs semaines de négociations, l’attaquant anglais est en passe de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Fenerbahçe. Les discussions entre les deux clubs auraient considérablement avancé et un accord paraîtrait désormais imminent.

Une issue qui n’a rien de surprenant au regard des tensions qui se seraient installées ces derniers mois entre le joueur et la direction marseillaise. Son implication au quotidien et son comportement en interne auraient progressivement convaincu les dirigeants olympiens qu’un départ était devenu la meilleure solution, tant sur le plan sportif que financier. Cette opération permettrait également à l’OM d’alléger significativement sa masse salariale.

Des négociations longues et mouvementées…

Le dossier n’a cependant pas été simple à conclure. Dès le début du mois de juillet, Marseille reçoit plusieurs offres pour son ailier anglais. Une première proposition estimée à 30 millions d’euros, puis une seconde de 35 millions d’euros, ont été rejetées par le club phocéen, jugées insuffisantes.

Pendant ce temps, la concurrence est restée limitée. L’AS Rome a bien étudié la piste, mais n’a jamais semblé en mesure de s’aligner financièrement. L’Atlético de Madrid, régulièrement évoqué parmi les destinations possibles, n’a finalement pas été aussi offensif que Fenerbahçe. Le club stambouliote a notamment fait la différence grâce à une proposition salariale particulièrement attractive : un contrat de quatre ans assorti d’un revenu annuel proche de 10 millions d’euros nets.

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Pourquoi un transfert à un montant relativement modéré ?

La question continue pourtant d’alimenter les débats chez les supporters marseillais. Comment un joueur auteur d’une saison remarquable, avec 26 buts et 11 passes décisives, peut-il être transféré pour un montant estimé entre 40 et 45 millions d’euros, bonus inclus ?

L’explication se trouve en grande partie dans les conditions de son arrivée à Marseille en 2024. À l’époque, Manchester United avait négocié un pourcentage important sur une future revente. Cette clause a considérablement complexifié les discussions, Fenerbahçe devant en réalité traiter avec deux parties : l’OM d’un côté, Manchester United de l’autre.

C’est un point régulièrement souligné par Thomas Bonnavent, journaliste invité sur le plateau du Winamax FC et proche de l’environnement marseillais. Selon lui, cette clause de revente était indispensable pour permettre à l’OM de recruter Greenwood. Sans cet accord conclu avec Manchester United, l’opération n’aurait tout simplement jamais vu le jour. « Sans ce pourcentage, Greenwood ne sent pas l’odeur de la Canebière. Sportivement, il reste une réussite et l’OM ne gagne pas d’argent dans un dossier où les marchés sont quasi inexistants. Dossier bouclé rapidement pour soigner au mieux les finances. Deal ni gagnant ni perdant. Réussite sportive. Je parle du deal final. J’imaginais pas une vente plus important face au marché hyper compliqué du joueur. Il t’a apporté mais sur le deal final… »

Un bilan sportif positif malgré une plus-value limitée…

Pour de nombreux observateurs, le bilan de l’aventure Greenwood à Marseille reste avant tout positif sur le terrain. L’attaquant anglais a répondu aux attentes sportives et s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif.

Cependant, son profil reste particulier sur le marché des transferts. Son passé continue de refroidir plusieurs clubs, notamment en Angleterre, réduisant considérablement le nombre de prétendants capables et désireux de passer à l’action. Cette concurrence limitée a pesé sur le montant du transfert et explique pourquoi l’OM ne réalise pas une plus-value spectaculaire malgré les performances du joueur.

Au final, l’opération apparaît comme un compromis acceptable pour toutes les parties. Marseille récupère des liquidités précieuses, Fenerbahçe s’offre un attaquant de premier plan et Greenwood obtient un contrat particulièrement avantageux.

Paul Laffisse