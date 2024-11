Mercato OM : Un défenseur de Premier League en prêt ?

L’Olympique de Marseille, en quête de renforts défensifs pour la seconde moitié de saison, pourrait se tourner vers un joueur en manque de temps de jeu dans un grand club anglais. Cette recrue pourrait offrir à l’OM la stabilité nécessaire pour ses ambitions en Ligue 1 et en compétitions européennes.

L’Olympique de Marseille, en quête de solidité défensive pour la seconde moitié de saison, pourrait se tourner vers Benoît Badiashile lors du mercato hivernal 2025. Selon Monaco-Matin, le club phocéen s’intéresserait au défenseur central français de 23 ans, actuellement sous contrat avec Chelsea. Peu utilisé sous les ordres d’Enzo Maresca, Badiashile pourrait envisager un prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière. « Le nom de Badiashile circulerait à l’OM et chez la Juventus Turin. Aujourd’hui, chez les Blues, son avenir semble davantage bouché que celui de Disasi. »

Badiashile, un renfort idéal pour l’OM ?

Et voici la Une de Monaco-Matin de vendredi 29 novembre 2024 ! Bonne lecture ! pic.twitter.com/ZsLaTflu5i — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) November 28, 2024

Sous la direction de Roberto De Zerbi, l’OM cherche à stabiliser une défense trop fébrile, avec plusieurs erreurs défensives ayant coûté cher cette saison. Le profil de Badiashile, rapide, puissant et capable de relancer proprement, correspond parfaitement aux besoins du club. En manque de temps de jeu à Chelsea, où il a disputé seulement 127 minutes en Premier League cette saison, le défenseur pourrait être attiré par l’opportunité d’évoluer à l’OM, un club ambitieux avec un projet dynamique.

Un prêt pour relancer sa carrière ?

Badiashile, passé par l’AS Monaco, connaît bien la Ligue 1 et pourrait voir ce prêt comme une chance de retrouver un rôle de titulaire et de se relancer sur le devant de la scène. Pour l’OM, il s’agirait d’une solution stratégique pour renforcer son secteur défensif sans prendre de risques financiers importants. Un prêt de Badiashile serait une occasion idéale pour l’OM de renforcer son équipe et pour le joueur de retrouver sa forme.

Conclusion

Le mercato hivernal 2025 pourrait offrir à l’OM une belle occasion de renforcer sa défense avec un Benoît Badiashile en quête de temps de jeu. Ce prêt serait une solution gagnant-gagnant pour les deux parties : l’OM améliorerait sa défense, et Badiashile retrouverait une place de titulaire dans un club ambitieux. Reste à voir si cette rumeur se concrétisera dans les prochaines semaines.