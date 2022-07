Mercato OM : Un départ surprise en défense ?

McCourt attend des ventes lors de ce mercato dixit la Provence. Alors que les noms de Caleta Car ou Dieng sont souvent évoqués, c’est une recrue de l’été dernier qui pourrait filer en Turquie…

Selon le média turc Milliyet, Luan Peres serait dans le viseur Fenerbahce et de son entraîneur Jorge Jesus. Le technicien portugais connait très bien le défenseur brésilien depuis son passage sur le banc de Flamengo, Peres était alors à Santos. Fenerbahce a perdu un défenseur important avec le départ de Kim Min Jae à Naples, la polyvalence du joueur de l’OM qui peut aussi jouer à gauche plairait au club turc. De son côté Luan Peres doit faire avec un changement de coach et le départ de Jorge Sampaoli qui l’avait fait venir à Marseille. Si une belle offre arrive, Longoria pourrait ouvrir la porte à un transfert cet été…

Luan Peres 🤝 Fenerbahçe 🔥 Olur mu? pic.twitter.com/vAd6yiIVSq — Le Mundo Sport (@lemundosportr) July 26, 2022

C’est une situation où on doit changer entre cinq et huit joueurs

« Je crois que les ambitions sont modifiées, après la première discussion, il m’a transmis beaucoup d’ambitions. C’est une énergie, du pressing, de courir vers l’avant. Il m’a donné de l’énergie. Les ambitions sont comme ça à l’OM. C’est la vérité, ça donne l’envie de travailler avec lui. Je crois que la relation coach-dirigeants, c’est une discussion très ouverte, un consensus. Les bons dirigeants sont des dirigeants qui ont une bonne capacité d’adaptation. On ne va pas changer l’identité de l’OM. Il y a une adaptation à un nouveau coach, un style. J’ai une anecdote. En Espagne, à Valencia, mon ancien club j’avais besoin d’un canapé, ils m’ont pris une télévision. Tu dois répondre à ce que veut le coach. Avec son identité de jeu, c’est nécessaire de trouver les joueurs en question. (…) On peut jouer à l’avenir. C’est normal qu’il existe des changements de profil. Kamara était un profil très particulier. Avec la mentalité d’Igor, c’est normal que les deux milieux soient plus agressifs. La stratégie change. On a dit à la dernière conférence, c’est important d’augmenter le niveau de l’équipe. On veut donner de la continuité à l’effectif. On a une équipe compétitive, on remplace les joueurs. Ce qu’on veut, c’est améliorer l’effectif. C’est une situation où on doit changer entre cinq et huit joueurs. C’est du renouvellement. Quand un coach arrive, il faut changer des joueurs. Il faut mettre des joueurs qui ont de l’ambition. Toutes les équipes du monde veulent ça ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (05/07/2022)