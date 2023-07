Mercato OM : Un désaccord important dans l’opération Aubameyang ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille semble bien travailler sur la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang ! Mais l’affaire est loin d’être faite…

C’est tout d’abord La Provence qui a confirmé l’information de Relevo. Même si le quotidien local souligne la grande difficulté liée à l’important salaire du joueur.

Mercato : l’OM intéressé par l’attaquant de Chelsea Aubameyanghttps://t.co/daGTHoJgzw — La Provence OM (@OMLaProvence) July 14, 2023

Ce matin c’est L’Équipe qui explique que la direction olympienne se penche bien sur le cas du buteur gabonais. D’après le quotidien national, les dirigeants marseillais avaient d’ailleurs soufflé, ces derniers jours, à quelques interlocuteurs en privé, qu’ils travaillaient sur un autre dossier clinquant alors que les négociations piétinaient avec Alexis Sanchez.

Au moment où les discussions avec le clan Sanchez semblent s’enliser, les dirigeants marseillais ont activé la piste Pierre-Emerick Aubameyang. Un dossier encore très compliqué https://t.co/MZXRLZOSfH pic.twitter.com/LD4DLRmuki — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 14, 2023



D’ailleurs comme avec le Chilien, la direction olympienne aimerait partir sur un contrat court quand l’entourage du joueur aimerait à minima un contrat de deux saisons. Un désaccord qui pourrait s’avérer important pour un joueur de 34 ans…

Dans l’After Foot cette semaine sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur le cas Sanchez, symptomatique selon lui de la politique de Pablo Longoria.

Longoria, politique bricolage dixit Riolo

« Ce dossier dit ce qu’est l’OM depuis quelques années et ce que fait Pablo Longoria, à savoir du bricolage, du bon mais cela reste du bricolage. Il a eu des bons joueurs mais ce sont en fait des joueurs qui sont au dessus des moyens de l’OM. On croit que le club peut avoir ces joueurs là mais en fait il ne peut pas les avoir, ou alors un an. C’est comme le type qui n’a pas les moyens pour un smoking et qui en emprunte un pour aller en soirée. »

🎙 @DanielRiolo : « Je trouve que le cas Alexis Sanchez dit exactement ce qu’est l’OM depuis pas mal d’années et ce que fait Longoria dans ce club : du bricolage. Du bon bricolage, mais ça reste du bricolage. » pic.twitter.com/goURevwwlh — After Foot RMC (@AfterRMC) July 11, 2023

« Je ne pense pas que ce soit Sanchez qui fasse attendre l’OM »

Daniel Riolo a poursuivi sur le cas Sanchez, pour lui l’OM n’est simplement pas en mesure de le garder une année de plus: « Longoria a tendance à vouloir dissimuler le fait que l’OM n’a tout simplement pas d’argent. Il se débrouille plutôt bien en bricolant, parce qu’il a des réseaux, il colle des bouts, prend un mec un an puis s’aperçoit qu’il ne peut pas le payer deux ans. »

« Je ne pense pas que c’est Sanchez qui fait lambiner, je pense que c’est l’OM qui ne peut pas lui donner ce qu’il veut. Ils ne veulent pas passer pour le club qui ne peut pas se payer Alexis Sanchez. Je ne suis pas sur que le club puisse le garder aux conditions de cette année et comme il a été bons et c’est probablement un des meilleurs joueurs de l’OM des dix dernières années, à part si personne ne lui propose rien, ce qui parait peu probable, je ne vois pas comment ils vont le garder. »