Mercato OM : ça se complique vraiment pour Alexis Sanchez !

L’OM serait sans nouvelle d’Alexis Sánchez. Le club phocéen chercherait toujours à prolonger le Chilien, mais les chances que cela arrive semblent de plus en plus faibles.

L’OM a officiellement lancé son mercato, après l’arrivée de Kodogbia, le club phocéen serait sur le point de boucler la signature de Lodi. Cependant, un dossier reste toujours ouvert, celui de la prolongation d’Alexis Sánchez. Malgré les efforts de la direction olympienne, le Chilien, libre depuis le 1er juillet n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM.

Pire, selon les informations de L’Équipe, Sánchez ne donnerait plus aucune nouvelle au club phocéen. Une très mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria qui essaie, depuis plusieurs semaines désormais, de convaincre Sánchez de rester à l’OM.

🆕 Selon L’ÉQUIPE 🗞️, les dirigeants de l’#OM n’avaient aucune nouvelle de Alexis Sánchez 🇨🇱 hier, ce qui ne semble vraiment pas bon signe dans l’optique d’une prolongation. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/K6nCexMJH9 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 13, 2023

Une offre pourtant revue à la hausse

L’OM semblait pourtant avoir mis les chances de son côté pour Alexis Sánchez, avec un début de mercato ambitieux, notamment marqué par la signature de Geoffrey Kondogbia et l’arrivée programmée de Renan Lodi.

Pablo Longoria aurait également proposé une offre très avantageuse financièrement à l’attaquant de 34 ans. Un nouveau contrat d’un an avec une augmentation salariale comprise entre 25 et 30 % du salaire perçu la saison dernière et une prime à la signature importante.