L’Olympique de Marseille prépare un nouveau contrat pour Ziyad Baha afin de sécuriser l’avenir du jeune attaquant marocain. D’après Africafoot, le club phocéen souhaite notamment lui proposer des avantages financiers importants pour anticiper l’intérêt que son profil pourrait susciter en Europe.

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La direction marseillaise a décidé d’anticiper l’évolution de la situation de Ziyad↗ Baha. Selon les informations exclusives d’Africafoot, le nouveau contrat envisagé doit permettre de renforcer les garanties entourant l’avenir du joueur à Marseille, tout en récompensant sa progression récente. Aucun accord définitif n’est toutefois annoncé à ce stade.

Un contrat préparé pour protéger le jeune attaquant

L’Olympique de Marseille entend ainsi prendre les devants alors que la cote du jeune Marocain pourrait progresser sur le marché européen. Le club souhaite préserver sa marge de progression et éviter de voir l’un de ses jeunes éléments prometteurs lui échapper à mesure que son profil gagne en visibilité. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie de fidélisation. Les dirigeants olympiens considèrent Ziyad Baha↗ comme un joueur à fort potentiel pour les prochaines années et souhaitent donc sécuriser rapidement sa situation contractuelle, avec des conditions financières revues à la hausse.

Ziyad Baha s’est distingué avec le Maroc U17

La décision de l’OM intervient après les performances du joueur avec la sélection marocaine des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde U17, organisée au Qatar. Ziyad Baha a notamment inscrit un doublé lors de la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre les Fidji, sur le score de 6-0. Sa prestation lui a permis d’obtenir la distinction de meilleur joueur de la rencontre, attribuée par la commission technique de la FIFA. Cette récompense a renforcé↗ sa visibilité internationale et accompagne la volonté de Marseille de préparer un nouveau cadre contractuel pour son jeune attaquant.