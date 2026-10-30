Bruno Genesio dénonce un lobbying autour des jeunes de l’OM et défend ses critères de sélection. Interrogé sur Antoine Valero, l’entraîneur reconnaît ses qualités mais refuse de se laisser dicter ses choix.

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Genesio veut décider quand un jeune est prêt

La question des jeunes a de nouveau occupé une place importante dans la conférence de presse de Genesio ce vendredi 30 octobre↗. Avant Toulouse, le technicien a affirmé qu’il s’appuyait sur son expérience pour évaluer leur niveau de préparation, tout en distinguant le potentiel d’un joueur du moment choisi pour lui faire confiance.

J’ai déjà parlé de tout ça. Je sais qu’il y a, je ne suis pas dupe, un lobbying autour des jeunes de l’OM depuis le début de saison. Je ne me laisserai pas avoir par ça. Antoine est un joueur qui a de la qualité. Mais j’ai aussi des références derrière moi sur les jeunes et sur ce qu’il faut. C’est par rapport à ça si je décide qu’un joueur est prêt ou pas. Et je n’agis pas en fonction du climat ambiant.

Abdallah en réserve : le coach refuse le mot sanction

À propos d’Abdallah, envoyé en réserve, le Marseillais a également expliqué sa manière de gérer les joueurs. Alors que Emerson souligne le rôle des cadres auprès des jeunes↗ et que l’avenir de Valero au club↗ fait l’actualité, Genesio présente cette décision comme un moyen de faire progresser Abdallah.