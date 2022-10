Mercato OM : Un énorme flop de Longoria de retour?

Barré à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique a décidé de rejoindre Botafogo, son ancien club. Son prêt ne se passe pas comme prévu… Il pourrait faire son retour à l’OM.

L’Olympique de Marseille a recruté Luis Henrique lors du mercato 2020 sous les ordres d’André Villas-Boas. Le jeune attaquant brésilien venu de Botafogo a montré de belles choses lors de ses premiers matchs mais s’est complètement éteint ensuite.

Luis Henrique de retour à l’Olympique de Marseille?

Luis Henrique a perdu peu à peu sa place dans la hiérarchie au point de ne plus jouer avec Jorge Sampaoli. Cet été, à l’arrivée d’Igor Tudor, Luis Henrique a vite compris qu’il n’aurait plus sa chance. Le Brésilien a préféré quitter l’OM et rejoindre Botafogo, son ancien club.

En prêt, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison et ne semble pas faire partie des plans du club brésilien. Ce dernier pourrait ne pas lever l’option d’achat. Luis Henrique pourrait donc revenir à l’Olympique de Marseille !

Henrique, un choix pour l’avenir dixit Longoria en 2020

« C’est un choix pour l’avenir, on a présenté Luis (Henrique) comme un joueur offensif. Ce n’est pas un joueur d’1m90 qui pèse dans la surface. C’est un joueur du futur, avec beaucoup de talent. On laisse retomber la pression autour de lui. C’est un Sud-Américain de 18 ans, il arrive dans une situation compliquée au niveau sanitaire, sans sa famille à cause des restrictions de voyage. Il faut avoir du temps et, surtout, je crois que les évaluations ne se font pas en décembre, il faut analyser la saison en juin. Il ne faut pas non plus évaluer le joueur par rapport à son prix de transfert. Demain, je peux acheter un joueur 3 millions d’euros et lui donner un salaire de 10 millions d’euros net. C’est cher. Mais je peux aussi acheter un joueur 20 millions d’euros et lui donner 500 000 de salaire net. C’est moins cher. » Pablo Longoria – Source: La Provence (29/12/2020)