Mercato OM : Arteta clarifie le dossier William Saliba

Mikel Arteta a expliqué les raisons des prêts de William Saliba à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille les saisons précédentes. Devenu titulaire indiscutable, il confirme les espoirs mis en lui depuis toutes ces années.

La saison dernière, William Saliba était prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal. Le défenseur central français est devenu international sous ces nouvelles couleurs et est retourné chez les Gunners pour devenir titulaire dans l’effectif de Mikel Arteta.

Nous pensions et j’étais convaincu que cette période allait lui être beaucoup plus bénéfique que de rester ici — Arteta

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le coach espagnol a détaillé les raisons des prêts de William Saliba. L’ancien joueur attendait un déclic et dès qu’il l’a perçu à l’OM, il l’a fait revenir à Londres.

« Nous l’avons acheté, nous l’avons envoyé en prêt parce que cela faisait partie du deal. Il est revenu, nous ne pensions pas qu’il était prêt, nous l’avons renvoyé en prêt. Un joueur de ce potentiel, qui a déjà cette reconnaissance à l’extérieur et comment cela allait affecter notre relation… Nous pensions et j’étais convaincu que cette période allait lui être beaucoup plus bénéfique que de rester ici. Et dès que j’ai vu des choses qui donnaient des signes de ce qu’il pouvait faire, nous n’avons eu aucun doute sur le fait qu’il était un joueur pour nous. Il était vraiment humble et déterminé à dire : OK, je peux mettre ça de côté, je comprends, maintenant il est temps d’être performant ici. Et il a été exceptionnel. » Mikel Arteta – Source : Sky Sports (09/10/22)

Pour Arsenal, il n’y avait pas de discussions — Romano

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué dans une vidéo publiée ce lundi sur YouTube les détails de son été. Pablo Longoria aurait bien tenté de le récupérer mais les dirigeants londoniens n’ont rien voulu savoir. Il est considéré comme intransférable par le club anglais !

