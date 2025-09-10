Mercato OM :un espoir prêté au Sporting Club Aubagne Air-Bel !

Le jeune milieu défensif de l’OM Raimane Daou (20 ans) va poursuivre sa progression loin du Vélodrome. Formé sur la Canebière depuis 2021 et devenu professionnel en 2024, le joueur a été officiellement prêté ce mardi au Sporting Club Aubagne Air-Bel (SCAAB), pensionnaire de National. L’annonce a été confirmée par le club aubagnais, actuellement onzième de son championnat.

Le prêt de Raimane Daou s’inscrit dans une logique de développement. International comorien à cinq reprises, il a déjà eu l’opportunité de goûter à l’ambiance des grandes soirées européennes. Le public marseillais se souvient notamment de son entrée en jeu lors de la retentissante victoire de l’OM face à Benfica en Ligue Europa, mais aussi de sa participation à une rencontre de Ligue 1 contre Toulouse. Ces expériences, bien que limitées en temps de jeu, ont démontré le potentiel du jeune milieu défensif.

✍️⚽️ Bienvenue Raimane Daou ! 👉 Le milieu défensif & international comorien 🇰🇲 nous rejoint en prêt de @OM_Officiel pour la saison 2025/2026. Un renfort de taille pour notre effectif 💪 Bienvenue à toi dans la famille SCAAB 🔵🟡#scaab #aubagne #airbel pic.twitter.com/OfVuHXstLb — Sporting Club Aubagne Air Bel (@Scaabofficiel) September 9, 2025

Une étape importante dans la carrière de Raimane Daou

Son arrivée au Sporting Club Aubagne Air-Bel résonne comme un retour aux sources. Avant la fusion avec Aubagne, le joueur avait déjà évolué sous les couleurs d’Air Bel lors de la saison 2020-2021. Cette nouvelle étape lui permettra de retrouver un environnement familier tout en bénéficiant d’un temps de jeu régulier, essentiel à son développement.

À seulement 20 ans, Daou a déjà franchi plusieurs paliers : arrivée à Marseille en 2021, signature d’un premier contrat professionnel en 2024, puis sélections internationales avec les Comores. Le prêt à Aubagne Air-Bel apparaît donc comme une suite logique dans un parcours pensé pour l’avenir.

Le SCAAB, actuellement dans le ventre mou de son championnat, espère bénéficier de la qualité de relance et de la solidité défensive de son nouveau milieu. De son côté, l’OM suivra avec attention les performances de son jeune joueur, qui pourrait bien revenir plus mûr et armé pour s’imposer dans l’effectif de Roberto De Zerbi à l’avenir.