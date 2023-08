Mercato OM: Un ex crack de Ligue 1 visé par Longoria ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille devrait être encore animé dans les prochains jours. Pour palier aux départs de Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi, les dirigeants marseillais viseraient un renfort offensif.

L’OM n’a pas terminé son mercato et devrait être actif durant les derniers jours pour tenter de renforcer l’équipe de Marcelino. Suite au transfert de Cengiz Ünder à Fenerbahçe pour 15 millions d’euros et au départ de Ruslan Malinovskyi au Genoa sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros avec option d’achat non obligatoire estimée à dix millions d’euros, le board olympien envisagerait de recruter un joueur offensif.

Yacine Adli intéresse la Ligue 1 ?

🇫🇷⚪️🔵Le nom de Yacin #Adli , déjà cité à l’#OM en janvier dernier, revient doucement dans les travées du Vélodrome. Le milieu de terrain est aussi suivi de près par le #LOSC . Les deux clubs de Ligue 1 ont aussi d’autres pistes pour cette position #TeamOM pic.twitter.com/P6jNlJDj41 — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) August 22, 2023

Selon les informations du journaliste Florian Holsbeek, le nom de Yacine Adli, déjà cité à Marseille en janvier dernier, revient doucement dans les travées du Vélodrome. Sur le départ au Milan Ac, le milieu de terrain de 23 ans est également suivi de très près par le Losc. Les deux pensionnaires de Ligue 1 ont également d’autres pistes pour cette position.

Marcelino attend des recrues

« Les options sont limitées. », c’est ce qu’à répondu l’entraîneur Marcelino quand on lui demande s’il va faire tourner contre Metz. Peut-être un message à faire passer à Pablo Longoria concernant la fin du mercato. « C’est le bon moment pour faire une évaluation.Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Avec l’effectif actuel, les options sont limitées ; certains joueurs ont beaucoup souffert. Nous n’aurons pas d’autre match avant samedi. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. », a-t-il précisé en conférence de presse.