Mercato OM : Quatre transferts dans les tuyaux !

La dernière ligne droite du mercato estival est souvent très animée du côté de l’Olympique de Marseille. Ce devrait encore être le cas cet été dans le sens des arrivées mais aussi et peut-être surtout dans le sens des départs.

Marcelino ne l’a pas caché, il estime ne pas avoir à sa disposition un effectif suffisant quantitativement et qualitativement. « Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements. Avec l’effectif actuel, les options sont limitées ; certains joueurs ont beaucoup souffert. Nous n’aurons pas d’autre match avant samedi. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements. », avait-il ainsi expliqué avant le déplacement à Metz. Un match qui s’est finalement soldé par un match nul (2-2) et une nouvelle contre performance des olympiens.

Lirola, Guendouzi, Touré, et Ounahi sur le départ ?

Le coach marseillais espère ainsi pouvoir améliorer son groupe d’ici la fin du mercato avec plusieurs recrues. Deux au minimum sont attendues (un ailier gauche, et un latéral droit).

En fonction des départs, il pourrait en avoir d’autres. Et au rayon des départs, trois joueurs sont plus que jamais sur le point de quitter Marseille.

Paul Lirola est courtisé par plusieurs clubs en Italie. Il est en discussion avec le Genoa et Frosinone. Il devrait s’agir d’un prêt.

L’avenir de Mattéo Guendouzi semble également s’écrire ailleurs qu’à l’OM. Les dirigeants marseillais ont entamé des négociations pour le transfert de l’ancien gunners avec la Lazio. Un montant de transfert de 15 à 20 M€ est évoqué.

Recruté lors du dernier mercato hivernal, Azzedine Ounahi intéressent deux clubs saoudiens (Al-Hilal et Al-Ahli) qui scrutent actuellement sa situation et pourraient faire une offre de 15 à 20M€, indique le journal l’Equipe dans son édition de ce mercredi. Aucune discussion n’a été entamée avec l’OM pour l’instant, précise le quotidien sportif. Les intermédiaires souhaitent d’abord sonder l’international marocain et son entourage.

Enfin, le jeune défenseur Isaak Touré pourrait lui aussi faire ses valises. Il n’entre visiblement pas vraiment dans les plans de Marcelino. Deux clubs de Ligue 1 sont sur le coup . Metz souhaiterait un prêt sec du joueur mais ce dernier ne semble pas emballé par cette destination. Lorient a également approché l’OM et le projet lui plaît indique le journal l’Equipe ce mercredi.