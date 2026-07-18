Mercato OM : un géant européen vise un cadre marseillais

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg pourrait-il s’écrire loin de Marseille ? Selon les informations de Gianluca Di Marzio, relayées par TuttoMercatoWeb, le milieu de terrain danois figure parmi les pistes étudiées par le Milan AC pour renforcer son entrejeu cet été.

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D’après le journaliste italien, les Rossoneri apprécient le profil de l’international danois, jugé compatible avec les principes de jeu de leur entraîneur Ruben Amorim. L’intérêt du club lombard pourrait prendre de l’ampleur, notamment si le Milan venait à enregistrer des départs au milieu de terrain.

Toujours selon cette même source, Pierre-Emile Højbjerg serait sur le départ de l’Olympique de Marseille, ce qui rendrait les conditions d’un éventuel transfert plus favorables. À ce stade, aucun accord ni aucune négociation avancée entre les deux clubs n’ont toutefois été évoqués.

Une saison pleine avec l’OM

Arrivé à Marseille l’été dernier, Højbjerg a été l’un des hommes forts de la saison olympienne. Le milieu de terrain de 30 ans a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts et délivrant 5 passes décisives.

Habitué à évoluer devant la défense, l’ancien joueur de Tottenham s’est distingué par sa régularité et son influence dans le jeu marseillais.

Reste désormais à savoir si l’intérêt annoncé du Milan AC se concrétisera dans les prochaines semaines ou s’il ne s’agit, pour l’heure, que d’une piste explorée par le club italien.