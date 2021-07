Partira, partira pas ? L’avenir de Boubacar Kamara est encore flou… Le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat et semble ouvert à l’idée d’un départ. Cependant, l’OM est exigent et attendrait un minimum de 25M€ pour le laisser filer. Arsenal serait toujours dans le coup.

Alors que l’intérêt de l’AS Monaco est évoqué depuis plusieurs jours, Milan et Newcastle sont les deux clubs les plus souvent cités dans le dossier Kamara. Selon le Corriere dello Sport, la Lazio s’est montré intéressé et un autre club anglais serait attentif à son cas. En effet, selon le média italien « Kamara est aussi apprécié en Angleterre : Arsenal s’y intéresse, Arteta le considère comme un joueur précieux, capable d’avoir un impact en tant que milieu de terrain et en défense. » A suivre…

Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant — Longoria

Boubacar Kamara n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de formation est toujours dans le flou et pourrait partir dès cet été afin que l’OM récupère quelques millions… Une situation qui déplaît fortement à Pablo Longoria.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon — Sparagna

Sur le plateau de DFM lundi dernier, l’ancien défenseur central de l’OM Stéphane Sparagna a donné son sentiment sur le dossier Kamara…

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM ! Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon. Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. Il n’a pas été en Equipe de France aussi. Est-ce que ça ne le pénalise pas? Lui, en tant que footballeur, non ! Mais l’OM en tant que valeur marchande, oui. C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrières lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. Ou alors l’OM le lâche à 12/15M€. Il vaut mieux prendre ça que rien la saison prochaine ! » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)