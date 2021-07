Mercato OM : L’OM refuse une belle offre de Monaco pour Kamara ?

En fin de contrat la saison prochaine, Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ de l’OM cet été. Alors que plusieurs clubs italiens le suivent de près, l’AS Monaco est aussi entré dans la danse. Une offre de 15 millions d’euros aurait été refusée de la part du club de la Principauté.

Le dossier menant à Boubacar Kamara est l’un des dossiers qui préoccupe le plus les supporters de l’OM depuis l’ouverture du mercato. En effet, le contrat du minot olympien expire la saison prochaine et il n’a toujours pas prolongé. Après une nouvelle bonne saison de sa part en tant que sentinelle, l’OM perd espoir dans ce dossier et semble se résigner à la vendre. Pablo Longoria a même montré son agacement en conférence de presse.

Depuis, plusieurs équipes se sont manifestées pour tenter d’enrôler Boubacar Kamara lors du mercato estival. Parmi elles, plusieurs clubs italiens : l’AC Milan, la Lazio, Naples ou encore l’Atalanta. Le milieu de terrain aurait également la côte outre-Manche. Toutefois, Boubacar Kamara pourrait bien rester en France sous les couleurs d’une autre équipe…

l’OM REFUSE UNE OFFRE DE 15M€ POUR KAMARA?

En effet, le milieu de terrain olympien pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1 la saison prochaine. Comme on le sait depuis quelques semaines, c’est l’AS Monaco qui aurait fait part de son intérêt pour le recruter dès ce mercato. Le club de la Principauté verrait d’un bon œil son arrivée pour renforcer son milieu de terrain, déjà composé d’Aurélien Tchouaméni et de Youssouf Fofana. Et d’après les informations révélées par Thomas Bonnavent hier soir, l’AS Monaco aurait formulé une première offre de 15 millions d’euros à l’OM pour racheter la dernière année de contrat de Boubacar Kamara. Une offre refusée par Pablo Longoria. Même si l’OM est dans le besoin de vendre, les dirigeants phocéens estiment que le montant est insuffisant pour céder leur joueur. Une somme comprise entre 20 et 25 millions pourrait faire réfléchir Pablo Longoria.

KAMARA PRÊT À PARTIR DE L’OM

De son côté, Boubacar Kamara se dit prêt à partir. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara est un pur produit du centre de formation phocéen. Année après année, il a engrangé de l’expérience et la confiance de ses entraîneurs. Aujourd’hui, il se verrait bien changer d’air. Il avait déjà laissé planer le doute en conférence de presse en avril dernier. Reste à savoir de quelle manière évoluera le dossier.

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)